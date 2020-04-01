中国经济向好趋势正在形成

3月31日，国家统计局发布2020年3月中国采购经理指数（PMI）运行情况。数据显示，3月份，中国采购经理指数在上月大幅下降基数上出现大幅回升，其中制造业PMI为52.0%，比上月回升16.3个百分点；非制造业商务活动指数为52.3%，比上月回升22.7个百分点；综合PMI产出指数为53.0%，比上月回升24.1个百分点。

此次公布的制造业PMI指数出现“深V型”态势，带给市场乐观预期。PMI指数不仅重返50%的荣枯线上方，还创下2017年10月以来的最高水平，同时，3月份非制造业商务活动指数及其中的服务业商务活动指数比上月回升都超过20个百分点，显示服务业总体回暖明显。

中国内需已经成为经济主动能，服务业回暖给整个市场提振了信心。何况，中国复工复产的步幅在加大，市场景气也在逐日回升。在全球主要经济体中，美国、欧洲成为疫情重灾区，日本的疫情也存在不确定性，在此情势下，中国经济V型增长，不仅是中国疫情好转的象征，也给全球市场带来了希望和愿景。

PMI指数的V型增长，对抗疫中的全球提供了信心标本。从美国到欧洲，从日本到澳大利亚，全球主要经济体开始借鉴中国的抗疫经验，不仅因为中国方案有效，而且中国复工复产已经产生了实实在在的市场成果。因此，中国3月份PMI指数升至荣枯线上，不仅意味着中国经济V型增长的趋势，也将消解全球市场的恐慌和焦虑。

全球抗疫的共识已经形成，而且开始行动起来。刚刚结束的G20特别峰会给出5万亿美元的刺激计划，凸显了全球救市的共识和决心。各主要经济体已经开始落实这项庞大的救市计划：美国快速通过了2万亿美元的财政刺激计划，这一计划相当于美国现有经济规模的10%；欧元区内仅德国就有约8000亿美元的刺激计划；中国财政、货币政策加起来合计也超过3000亿美元。数据显示，上述经济体的资金投放已经超过5万亿美元规模的一半。

中国财政货币政策手段还留有余地，因此可以根据市场变化进行逆周期调整。可以预计，4月份的经济数据会比3月份更好，下半年市场更会好于上半年。考虑到全球疫情的不确定性，中国经济难以实现“报复性增长”，但应当能维持在高于其他主要经济体的中高速增长区间。

从技术角度看，PMI指数要连续三个月以上呈现同向变化，才能反映经济增长的趋势性变化，但从当前的市场态势看，中国经济向好的趋势正在形成，对此应有积极乐观的估计。