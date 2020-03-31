万众一心抗击疫情 智慧脸系统助力药店数字化运营

病毒肆虐，举国抗击。在疫情扩大、口罩供需矛盾突出的严峻形势下,智慧脸作为一款专业的药店数字化运营管理系统，联合小药药、宜块钱、腾讯健康，全力保障口罩等防疫物资流向的有效记录，保障百姓防疫物资供应。

疫情阻击刻不容缓, 智慧脸作为致力于为医药行业为用户提供专业的医药流通行业信息化解决方案及数字化转型服务商，为疫情口罩预约项目提供资源与技术服务支持,充分体现了智慧脸的社会担当。在时间紧、任务重、技术保障要求极高的情况下,智慧脸对各个技术细节进行一次次迭代优化。

智慧脸口罩预约线上核销——顾客以微信为窗口，通过腾讯健康线上下单预约后，药店接单，顾客到药店凭借取货码取药，药店通过智慧脸进行核销即可。顾客在线预约下单，减少因排队抢购口罩造成的人员聚集，降低交叉感染风险。同时，药店通过智慧脸线上核销，有效提高核销效率，减少人员聚集。

疫情就是命令，防控就是责任。面对这场无声的战斗，各行各业都在全力以赴。口罩预约小程序解决广大市民口罩购买问题,实现政府科学、高效、精准的向居民分配防疫口罩，避免了哄抢、抑制了疫情交叉传播；智慧脸口罩预约核销功能解决了药店疫情商品哄抢、缺货、顾客聚集、运营压力增大等问题，也使药店的运营和销售更加有条不紊，这也是智慧脸为药店人“抗疫”贡献力所能及的力量。

智慧脸系统不仅坚持更新迭代，不断提升使用体验；与此同时，服务团队保持快速响应，为药店提供7×12小时在线服务，以帮助客户利用疫情期间积极开展私域流量运营，与药店共同抗战疫情！