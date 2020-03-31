长城华西银行:支持复工复产投放资金超25亿元

记者从长城华西银行获悉，截至3月22日, 长城华西银行累计对13户疫情防控重点保障企业提供贷款8207万元，保障疫情防控资金需求；累计为135户企业复工复产提供金融支持25.15亿元。

“为落实央行专项支小再贷款、省财政支小再贷款贴息政策，长城华西银行将小微企业融资成本，有效控制在4.55%以内，同比下降约160个BP。” 长城华西银行相关负责人表示，目前支小再贷款贴息累计落实135户企业，涉及贷款金额超4亿元。办理再贴现业务1.1亿元，惠及企业31户。针对从事防疫医用物资生产销售的中小企业，在优惠定价基础上再给予下浮10%的利率优惠。业务均线上操作，当天申请当天发放、快速到账。

疫情面前,速度就是生命。长城华西银行对疫情防控重点企业，建立信贷审批绿色通道，提高审批效率。泸州龙驰实业集团有限责任公司作为泸州市龙马潭区疫情防控重点保障企业，面临着阶段流动性压力。了解情况后，长城华西银行泸州分行与企业共同商讨解决方案，开展尽职调查,及时发放3000万元信贷资金，支持集中力量进行防疫物资采购和防疫工程建设，保障全区加快恢复正常生产生活秩序。

面对中小企业受疫情冲击较大的实际情况,长城华西银行坚持为企业“雪中送炭”，通过展期、续贷、调整还款计划等方式支持企业持续生产经营，对于延期复工的中小企业，采取调整付息频率、延期还本付息等方式，缓解企业流动性压力，为复工复产畅通“金融血脉”。

在日常的电话访问中，长城华西银行中江支行了解到，因企业部分外地员工还未复工，且原材料大幅度涨价，四川新世纪丝绸有限公司复工复产存在一定困难。支行上门走访核实后,以高效的授信机制，采用“抵押＋支小再贷款”的方式为其发放200万元贷款，解决企业燃眉之急。