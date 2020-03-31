一个月10万游客 泸州纳溪一景区领跑四川

3月26日，泸州纳溪景区恢复营业刚满一个月。据了解，纳溪一家4A级旅游景区，一个月接待游客近10万人次，游客量领跑四川。

逛花海时赏花灯 流连忘返

就在大家都因为疫情防控原因久久不能外出时，花田酒地景区于2月26日适时恢复对外营业，但每日限流5000人。这个花影绰绰、花香萦绕的景区，一时成为了疫情防控期间，人们最想去亲近大自然的地方。

景区运营总经理韩远强说，今年的郁金香开得特别好，比任何一年都漂亮，另外还有虞美人、风信子，以及次第开放的桃花、李花等，配合上各种造型的种植图案，争奇斗艳，花的海洋、春的气息，一个景区就已全部囊括，格外美丽迷人。

另外，花田酒地景区还首次引进了彩灯节，融入了网红元素、AI人工智能及体感互动等，是一个融入高新尖端技术的灯会。

感官娱乐全体验 惊险刺激

能够在逆境中取得全省第一，还有一个重要原因是纳溪区委、区政府的疫情防控和复工复产工作做得好。“既能让游客们安心、安全地游玩，又能让游客们逛得开心、玩得尽兴。”

而对于玩，不得不提到的，是花田酒地景区的悬空玻璃吊桥，很多游客来到景区也是冲着它而来。还有高空玻璃滑漂，顺着滑道一路往下滑，沿路两岸视野开阔，一眼远望，眼前全是美景。坐上玻璃滑漂，可从高空无死角观赏到花海、花灯，能带给游客惊险体验与感官刺激。与此同时，玻璃滑漂、七彩滑草、高空滑索……这些项目，也全部都在花田酒地景区里面。