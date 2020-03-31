中国援建实验室救急伊拉克病毒检测

新华社巴格达3月30日（记者张淼）伊拉克专家30日对新华社记者说，因伊拉克“中央公共卫生实验室”（中央实验室）出现技术故障，中国援建伊拉克的核酸检测实验室已临时承担起伊全国新冠病毒检测的任务。

中方援建的实验室由巴格达医学城医院下属的国家教学实验室负责运行。实验室负责人穆罕默德·迈赫迪30日在检测现场对新华社记者说，新实验室29日首先检测了医学城医院提交的约160份疑似病例样本。由于中央实验室出现技术故障，新实验室当日晚又收到中央实验室转交来的约560份样本，工作人员通宵检测。

中国红十字会总会援助伊拉克防疫专家组成员、中山大学达安基因股份有限公司技术总监杨鸿辉30日在新实验室给予指导，并前往中央实验室检查了技术故障。

中国援建伊拉克的核酸检测实验室25日在巴格达揭牌。在此之前，中央实验室是伊全国唯一可开展新冠病毒核酸检测的实验室，已超负荷运行多日。

截至29日，伊拉克新冠肺炎累计确诊病例升至547例，累计死亡42例，治愈143例。