联合国开发计划署：将募集5亿美元支持发展中国家抗疫

新华社联合国3月30日电（记者 王建刚）鉴于新冠肺炎疫情“全球大流行”可能给发展中国家造成严重影响，联合国开发计划署30日宣布，将向国际社会募集5亿美元，用于支持100个发展中国家抗击疫情，并在疫情结束后帮助这些国家恢复社会和经济发展。

联合国开发计划署署长施泰纳说，新冠肺炎疫情是一场健康危机，但也不仅仅只是一场健康危机，将给全球广大地区留下深深的伤痕。“如果没有国际社会的支持，我们将面临过去20年所取得的成就发生大规模倒退的风险。”

联合国开发计划署说，这场疫情预计将使发展中国家的收入减少2200多亿美元，非洲国家大量工作岗位可能因此丢失，受教育权、粮食安全也将受疫情影响。

联合国开发计划署还说，在这场疫情中，资源匮乏的医院和脆弱的卫生系统将不堪重负。此外，一些国家城市规划不科学、城市人口过剩、垃圾处理能力落后等因素，都可能导致感染病例增加。

目前，由联合国开发计划署牵头的新冠肺炎疫情快速反应基金已经启动，为相关国家抗疫行动提供援助。

联合国开发计划署呼吁国际社会不要只考虑新冠疫情对发展中国家造成的直接影响，而应从三个层面优先采取行动，即为这些国家提供遏制病毒传播的资源、在疫情暴发期间作出反应支持、为发展中国家提供防止经济崩溃的资源。

联合国开发计划署还将与一些国家开展合作，评估新冠肺炎疫情造成的社会和经济影响，采取紧急措施，最大程度减少疫情对这些国家，尤其是这些国家中的脆弱群体造成长远影响，帮助这些国家尽快从疫情造成的创伤中恢复过来。