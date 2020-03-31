境外输入病例超700 如何防范新的输入风险？

我国国内疫情防控形势持续向好，但随着境外疫情持续升级，境外输入确诊病例持续增加，截至3月29日已超过700例。如何防控新风险产生，有效防范疫情经口岸跨境传播？国务院联防联控机制30日举行新闻发布会，从口岸防控、航班变化、来华签证等多个方面介绍我国依法防控境外疫情输入最新情况。

境外输入压力持续加大 口岸通行需把好四道关

全球新冠肺炎累计确诊病例突破70万，境外输入病例不断增多，“外防输入”已成为当下疫情防控重点工作之一。相关部门对通过口岸入境的人员和货物采取了哪些防控措施？

近日，外交部和国家移民管理局联合发布公告，对来华外国人入境采取一定的限制措施，同时建议我国公民尽量减少不必要、非需要的出入境活动。

交通运输部国际合作司司长李扬介绍，我国有65个开通国际道路运输的口岸，其中34个仍保持开放状态，其余口岸已经关闭。

“目前34个口岸也只是开通货运服务，暂停道路客运。”李扬表示，交通运输部已于30日下发通知，要求做好陆路、水路口岸防控工作，重点把好四道关：

——第一把好口岸关。继续暂停所有公路口岸的国际旅客运输服务，对于已经关闭的旅客运输口岸继续关闭，对于港澳方向关闭的直通道路运输继续暂停。

——第二把好司乘人员关。现在每天有2000名司乘人员从34个口岸入境，通过港澳进入内地的司乘人员约8000人。所有入境的外籍司机原则上当天返回，对于国内从事国际运输的司机，要求备案管理，定期进行核酸检测。

——第三严把转运关。目前还有一些省区市，例如广西、黑龙江等，每天尚有100名我国公民持护照入境，需要接送转运回国内指定地点。要求所有转运车辆严格消毒，密切掌握人员动态信息。

——第四把好信息关。对通过各种渠道入境人员的信息和转运信息实现全覆盖、全闭环、可追溯，与卫健、边检、检疫、海关等部门做好信息共享。

海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，已通过加强口岸卫生检疫、优化入境通关流程、与地方携手实现闭环管理等措施，坚决遏制疫情通过口岸扩散蔓延。

强化管理 切实防控水路输入风险

水运对于国际运输、国际贸易至关重要，约95%以上的国际货物经水路运输。如何在保障国际经济交往的同时，降低疫情从水路输入的风险？

交通运输部国际合作司司长李扬说，目前每天进入中国的国际货运船舶约为500艘次，在岗船员7000人。在船员防控工作上，要求船员没有得到批准不允许上岸，要求所有的外国籍船舶不得在中国换班外籍船员，减少输入风险。

在旅客航线方面，我国正式开放的水运口岸共128个，目前已全部暂停旅客运输服务，包括中日、中韩从事旅客运输的14个口岸。大陆与台湾、内地与港澳间的旅客运输航线，也全部处于暂停状态。

“港口部门应做好疫情输入防控工作，尽量减少登临船舶作业，及时与海关、边检沟通信息。”李扬表示，所有国际航行船舶预计到达中国港口口岸48小时前，必须做好信息申报，提前报告船员健康状况。

交通运输部海事局27日发布的《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南（V2.0）》，从船舶境外港口停泊作业、船舶自身防疫措施到船员防护等方面向国际社会分享了中国的经验。指南特别要求，如果船上人员出现发烧、咳嗽等症状，船长应第一时间向港口检验部门报告，在其指导下采取积极防控措施。

宋悦谦表示，当判定船上载有确诊病例、疑似病例、有症状者或无症状病例时，海关将对船舶进行彻底消毒，对船上废弃物实施无害化处理，同时密切关注船上人员身体健康状况。

国际航班量加速递减 多项举措已显示防控实效

空中航线加速了全球人员流动，是防境外输入风险的关键一环。民航局日前出台了调减国际客运航班的“五个一”新政策，即1家航空公司在1个国家内保留1条航线，1周不超过1班。

新政策实施效果如何？中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号说，从3月29日到4月4日，计划航班量仅为108班。这个数字仅相当于疫情暴发前全国国际客运航班总量的1.2%，相比上一周的734班又减少85.3%，总体呈加速递减趋势。

新政同时要求入境国际航班客座率不超过75%。靳军号说，3月29日到4月4日这一周，预计通过航空口岸入境的人员日均从25000人下降到4000人左右。

航班量大幅减少，如何妥善解决境外我国公民，特别是留学生的需求？靳军号表示，这个递减过程对这部分群体影响比较大，因此这段时间虽然航班递减，但客座率是上升状态。按照国家加强对境外我国公民关心关爱的总体部署，民航局对需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，会视情启动重大航空运输保障机制，也有能力及时开通临时加班和包机。

多项新举措已合力显示防控实效。比如，根据最新版的防控技术指南，对于高风险航班，我国在登机前和飞机上对全部旅客进行体温检测。据统计，从3月19日到3月29日，国内航空公司已劝阻443名已有发热症状的旅客从境外登机。通过飞机上的检测，对1626名旅客采取了客舱内的隔离措施，并在落地后移交海关检疫部门。

对目的地为北京的国际航班，在调整为从指定的12个第一入境点入境后，截至3月29日已累计调整航班总量100班，涉及23157名旅客。其中，在第一入境点经过检疫之后不符合条件留置的旅客达19207人，留置的比例达到82.9%。

靳军号表示，从这个比例来看，这项政策初衷已达到，极大地降低了北京口岸境外疫情输入的风险。（记者余俊杰、屈婷、王优玲）