内蒙古多管齐下确保农民售粮顺畅

记者从内蒙古自治区粮食和物资储备局获悉，内蒙古各地开辟粮食收储运输“绿色通道”，引导鼓励粮油生产加工企业复工复产，确保农民售粮顺畅。

据内蒙古自治区粮食和物资储备局副局长赵国忠介绍，针对疫情对春节后农民售粮影响较大的客观情况，内蒙古及时监测粮食收购情况，随时掌握用粮企业需求、农民售粮意愿、待售余粮粮情变化，支持粮食收购企业全面复工复产，最大限度满足疫情期间企业用粮和农民售粮需求。

内蒙古帮助粮油仓储、收购、加工企业解决运输困难等问题，及时打通售粮、购粮、运粮、加工转化粮油的堵点，稳妥有序推动用粮企业收购，缓解售粮压力。开展“点对点”配送，保障饲料、养殖业用粮供应，避免畜禽养殖出现断粮现象。

赵国忠说，内蒙古各盟市认真履行粮食安全责任制，因地制宜组织粮食收购。例如，包头市组织协调50多家粮食收购点陆续收购，积极对接农发行，对符合条件的粮食收购企业提供贷款支持。巴彦淖尔市采取整村推进、预约收购、上门收购等方式，引导农民有序售粮。通辽市帮助企业协调解决人员、煤炭等需求，保障粮食收购。

据了解，内蒙古各盟市根据天气回暖情况，及时宣传储粮知识，主动开展粮食庭院保管指导和产后服务，以避免出现大面积霉粮坏粮。

目前，内蒙古已有1634家粮食收购许可企业复工复产，复工复产率达97.7%，粮食购销渠道较为顺畅。（记者李云平）