热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

内蒙古多管齐下确保农民售粮顺畅

2020年03月31日09:14 来源：新华网

　　记者从内蒙古自治区粮食和物资储备局获悉，内蒙古各地开辟粮食收储运输“绿色通道”，引导鼓励粮油生产加工企业复工复产，确保农民售粮顺畅。

　　据内蒙古自治区粮食和物资储备局副局长赵国忠介绍，针对疫情对春节后农民售粮影响较大的客观情况，内蒙古及时监测粮食收购情况，随时掌握用粮企业需求、农民售粮意愿、待售余粮粮情变化，支持粮食收购企业全面复工复产，最大限度满足疫情期间企业用粮和农民售粮需求。

　　内蒙古帮助粮油仓储、收购、加工企业解决运输困难等问题，及时打通售粮、购粮、运粮、加工转化粮油的堵点，稳妥有序推动用粮企业收购，缓解售粮压力。开展“点对点”配送，保障饲料、养殖业用粮供应，避免畜禽养殖出现断粮现象。

　　赵国忠说，内蒙古各盟市认真履行粮食安全责任制，因地制宜组织粮食收购。例如，包头市组织协调50多家粮食收购点陆续收购，积极对接农发行，对符合条件的粮食收购企业提供贷款支持。巴彦淖尔市采取整村推进、预约收购、上门收购等方式，引导农民有序售粮。通辽市帮助企业协调解决人员、煤炭等需求，保障粮食收购。

　　据了解，内蒙古各盟市根据天气回暖情况，及时宣传储粮知识，主动开展粮食庭院保管指导和产后服务，以避免出现大面积霉粮坏粮。

　　目前，内蒙古已有1634家粮食收购许可企业复工复产，复工复产率达97.7%，粮食购销渠道较为顺畅。（记者李云平）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn