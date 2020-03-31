战疫不误农时，春分过后，地处皖南的安徽东至县红叶村，家庭农场主李贵环在自家100多亩鱼塘里忙着巡塘、投饵、消毒……

“趁着疫情好转，这些天抓紧把该补的鱼苗都补齐了。今年行情好的话，能把欠的债再还掉一些。”齐耳短发、瘦削身材、秀气的脸庞因日晒泛着健康的红晕……在乡亲们眼里，今年39岁的李贵环是个外柔内刚的女人。

几年前因一次意外，李贵环的丈夫去世，留下一双儿女和100多万元债务。在村干部和亲友的帮扶下，李贵环接手打理丈夫留下的100多亩鱼塘，没日没夜地干，去年腊月还掉了40万元欠款。

“100多亩鱼塘，别的成本不算，上半年的饲料钱就要几十万元，两个孩子还在上学。”为提高产值，李贵环到市场上调研过好多次，“想调整鱼的品种，养殖附加值更高的鱼，但是资金从哪来？”

令李贵环没想到的是，诚信做人也能“生金”。去年红叶村评上了信用村，她也被村里评上信用户，获得了县农商行7万元授信。信用贷来得及时，年底买鱼苗、备饲料基本没耽误。

李贵环所在的东至县，是安徽省16个党建引领信用村建设试点县之一，通过完善村民信用档案、打造信用村，将金融活水注入乡村振兴。“乡村产业发展需要金融支撑。今年我们发放了700多万元信用贷款支持春耕备耕，信用贷款以守信经营的农户、家庭农场、农村专业合作社为目标群体，支持发展特色农产品，壮大现代农业。”东至县农商行副行长陈礼明说。

“村合作社利用信贷资金购买无人机设备，成立了无人机专业植保队，提供专业农机社会化服务，通过农机服务、土地流转这两项，村集体去年收入70万元。”红叶村党支部书记钱寿祥说，诚实守信转化为可用的“活钱”，潜移默化地促进乡风文明，更重要的是，发展现代农业打响农业品牌，哪一桩也离不开诚信。

在红叶村创业3年，来自省城的80后汪春如今已成为熟练的“田把式”。“我们承包了500亩地进行稻虾轮作，6月中旬小龙虾全部上市后，再降低水位，种上优质水稻。今年通过劝耕贷贷了200多万元，准备建一条小龙虾深加工生产线，打造网红款休闲小龙虾食品，进一步提高附加值。”汪春说。 （记者王菲）