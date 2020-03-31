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境外输入确诊病例累计达723例

2020年03月31日09:11 来源：北京日报

昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，3月29日，全国报告新增确诊病例31例，其中境外输入病例30例、本土病例1例。截至3月29日，已累计确诊境外输入病例723例。

最新疫情数据显示，3月29日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例，其中境外输入病例30例，本土病例1例，为甘肃病例；新增死亡病例4例，全部为湖北病例；新增疑似病例17例，均为境外输入病例。当日，湖北无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例；新增治愈出院病例317例，现有确诊病例1733例。

目前，境外输入现有确诊病例630例，现有疑似病例165例；累计确诊病例723例，累计治愈出院病例93例，累计死亡病例0例。

截至3月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2396例，现有疑似病例168例；累计确诊病例81470例，累计治愈出院病例75770例，累计死亡病例3304例。

米锋介绍，自3月18日我国内地首次无新增本土确诊病例以来，仍有零星散发病例报告，要落实、落地防范疫情反弹的各项措施，做好社区防控，持续巩固阶段性成果。据世卫组织最新通报，全球当日新增确诊病例超过6万例，累计确诊病例增速连续7天超过10%。防输入压力持续加大，要做好从境外到国门、从国门到家门的全链条防控。（记者 任敏 刘欢）

(责编：李轶群、崔元苑)


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