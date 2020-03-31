北京“健康宝”已超900万人使用

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市经济和信息化局副局长潘锋介绍，自3月1日上线以来，北京“健康宝”目前已具备个人查询、他人代查等多项功能。截至3月30日，全市累计900多万人使用“健康宝”查询了3000多万次健康状态，有效降低疫情传播风险，保障复工复产有序进行。

据介绍，“健康宝”在前端坚持“个人信息最小化采集”，在后端实现“多源数据综合研判”。考虑到个人隐私保护，“健康宝”从未采集个人位置信息，而是基于公路卡口、民航、铁路等进（返）京数据，进行大数据比对分析，在保障“外防输入”的同时，对符合通勤规则的人群赋予“绿色状态”，满足环京通勤人员现实需要。

如果使用者过去14天内，有非通勤的进（返）京行为，且未向社区报到，可能会收到“弹窗提示”，显示“系统暂不能确认您的防疫相关健康状态”等内容。此时，要尽快到所属社区完成报到，即可根据报到情况获得相应状态。

目前，基于统一后台系统、采用相同数据规则，“Health kit（健康宝）”小程序已开通，可支持中英文双语服务，满足境外人士在京防疫、工作使用。相关人士可通过微信、支付宝搜索栏输入“Health kit（健康宝）”，点击进入小程序，选择相应语言，填报相应证件号并拍摄证件关键信息页，查询自身状态。使用“健康宝”时，上传的证件信息应与所持有的入境证件照片页保持一致，以便于核验。

潘锋表示，“健康宝”查询结果仅作为复工复产、出入社区等场景的防疫相关健康状态参考，入境人员仍要严格执行北京相关疫情防控政策措施。（记者 孙乐琪）