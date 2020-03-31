随着疫情防控形势不断向好，大家的生产生活渐归正轨。但值得警惕的是，部分人的防护意识也随之放松，社区、街头、公园等等，都出现了一些不戴口罩的市民，还有的明明戴了口罩却特意拉下来透气。

整天戴口罩当然不舒服不自在，特别是现在气温渐渐上来了，戴口罩的憋闷感会更明显。但“战疫”尚未结束，风险仍在高位，还远没到摘口罩的时候。目前，北京依然处于“重大突发公共卫生事件一级响应”，“戴口罩、勤洗手、少外出”等防护要领来不得半点含糊。单就确诊病例而言，境外输入每天都在增加，更出现了关联本地的案例，任何一丝松懈都可能让病毒着床滋生。“外防输入、内防反弹”，我们对北京的疫情防控形势必须有清醒的认识，决不能盲目乐观，觉得“疫情已经过去了”，在思想上懈怠起来。

一篙松劲退千寻。或许在一些人看来，之前疫情形势严峻，戴口罩是无奈之举，而现在形势好转，自然也就没必要了。但事实是，形势好转并不等于疫情消失，如果防护措施不当，个人健康和公共安全都将失去保障，形势也可能重新严峻起来。一些地方出现的类似案例，我们必须引以为戒。

“工作可以加油干，口罩不能轻易摘。”慎终如始抓好疫情防控，具体到每一个人，就体现在认真做好防护上。对此，有必要进一步加强引导和监督，帮助大家把松了的思想发条尽快紧起来。与此同时，大家也要互相提醒、该说就说，别抹不开面子。有如履薄冰的谨慎，才能共同维护这来之不易的大好局面。

春光正好，但现在还远没到摘口罩的时候。让我们同心协力坚持坚持再坚持，争取“战疫”全面胜利，再摘下口罩畅快呼吸畅享春光。