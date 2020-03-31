热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

还没到摘口罩的时候

京平

2020年03月31日09:04 来源：北京日报

随着疫情防控形势不断向好，大家的生产生活渐归正轨。但值得警惕的是，部分人的防护意识也随之放松，社区、街头、公园等等，都出现了一些不戴口罩的市民，还有的明明戴了口罩却特意拉下来透气。

整天戴口罩当然不舒服不自在，特别是现在气温渐渐上来了，戴口罩的憋闷感会更明显。但“战疫”尚未结束，风险仍在高位，还远没到摘口罩的时候。目前，北京依然处于“重大突发公共卫生事件一级响应”，“戴口罩、勤洗手、少外出”等防护要领来不得半点含糊。单就确诊病例而言，境外输入每天都在增加，更出现了关联本地的案例，任何一丝松懈都可能让病毒着床滋生。“外防输入、内防反弹”，我们对北京的疫情防控形势必须有清醒的认识，决不能盲目乐观，觉得“疫情已经过去了”，在思想上懈怠起来。

一篙松劲退千寻。或许在一些人看来，之前疫情形势严峻，戴口罩是无奈之举，而现在形势好转，自然也就没必要了。但事实是，形势好转并不等于疫情消失，如果防护措施不当，个人健康和公共安全都将失去保障，形势也可能重新严峻起来。一些地方出现的类似案例，我们必须引以为戒。

“工作可以加油干，口罩不能轻易摘。”慎终如始抓好疫情防控，具体到每一个人，就体现在认真做好防护上。对此，有必要进一步加强引导和监督，帮助大家把松了的思想发条尽快紧起来。与此同时，大家也要互相提醒、该说就说，别抹不开面子。有如履薄冰的谨慎，才能共同维护这来之不易的大好局面。

春光正好，但现在还远没到摘口罩的时候。让我们同心协力坚持坚持再坚持，争取“战疫”全面胜利，再摘下口罩畅快呼吸畅享春光。

(责编：李轶群、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn