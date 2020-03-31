虽到春暖花开时 战“疫”仍然不能松

阳春二三月，草与水同色。在这个美好的季节，经过两个多月的奋战，我们不仅迎来了春暖花开的芬芳，也取得了抗击疫情的阶段性胜利。我们有理由去欣赏室外的春色，去庆祝抗疫的战果。但是，越是接近胜利，我们越是不能松劲。

成绩来之不易，必须倍加珍惜。今天的胜利，我们为之付出了巨大的人力、物力、财力，亦城贡献、亦城力量交织在一起，编织了一幅幅战“疫”群英图，多少个风雪之夜的坚守，多少个严防死守的付出，才有了目前的大好局面。现在，不少人可能认为，最困难的阶段已经过去了，没必要把神经绷得那么紧。但是，疫情反弹的风险依然存在，特别是外防输入的压力很大。千里之堤毁于蚁穴，我们切不可松懈松劲。

成果难守易失，必须巩固拓展。我们要充分认识到，这是一场人民战争，在尚未全面歼灭敌人之前，我们仍须众志成城、共克时艰。这是一场总体战，在抗疫全胜曙光闪现之际，我们还得协同发力、同向而行。这是一场阻击战，在没能完全击退疫情之时，我们更要咬紧牙关、全力以赴。现在，还不是我们欢呼鼓舞、鸣金收兵的时候。关键时候沉得住气，不仅是一种素养，更是一种智慧。少出门、少聚集，减少几次不必要的接触，就是巩固现有的胜利成果，就是对最终夺取胜利的支持。

危难时刻显本色。经开区在这大战大考的关键时刻，必须敢担当善作为，扛起我们应该扛起的责任。我们要清醒地看到国内外疫情形势的复杂性和严峻性，当前，国外疫情加速蔓延，对保持国际市场供应链畅通造成重大影响，对区内一些企业复工复产带来巨大挑战，保增长的任务繁重而艰巨。我们要坚决把思想统一到党中央的决策部署上来，发扬连续作战的精神，统筹处理好疫情防控和经济社会发展之间的关系，实现“两手抓两手硬两手都要赢”。

春天已经如期而至，胜利的号角就要吹响。在与疫情搏斗最为吃劲儿的关键时刻，我们决不能在思想上放松一刻警惕，在行动上产生一丝懈怠，必须以“咬定青山不放松”的斗争姿态，迎接即将到来的最终胜利。到那时，让我们在春色满城、香飘亦庄的大地上，尽情地去相拥、去欢歌。