世界人民的团结是应对公共卫生危机的有力武器

全球蔓延的新冠肺炎疫情再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。在3月26日二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席指出，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。中方秉持人类命运共同体理念，愿向其他国家提供力所能及的援助，为世界经济稳定作出贡献。

中国是人类命运共同体理念的真正践行者。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府、中国人民不畏艰险，始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持全民动员、联防联控、公开透明，打赢了一场抗击疫情的人民战争。与此同时，在力所能及范围内，向包括世界卫生组织在内的国际组织以及近百个国家提供援助，以实际行动积极支持国际社会抗疫努力。中国采取的有效措施，为世界各国抗击疫情争取了宝贵的“时间窗口”。在这次G20特别峰会上，习近平主席出席会议并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话，秉持人类命运共同体理念，结合中国抗击疫情实践经验，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出了一系列重要主张，发挥了重要引领作用，有力彰显了中国负责任大国的担当和作为。

世界人民的幸福生活需要国际社会的合作与协调。病毒无国界，重大传染性疾病是全人类的敌人。面对凶猛疫情，中国始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，一如既往及时发布疫情信息，毫无保留同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验。为极大促进应对疫情国际合作，在这次G20特别峰会上，习近平主席就提出了务实的“中国倡议”：在疫情防控方面，尽早召开二十国集团卫生部长会议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发、防疫合作。建议二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享，推广全面系统有效的防控指南。探讨建立区域公共卫生应急联络机制，提高突发公共卫生事件应急响应速度。建议适时举办全球公共卫生安全高级别会议。在抗疫援助合作方面，发起二十国集团抗疫援助倡议，在世界卫生组织支持下，加强信息沟通、政策协调、行动配合。在稳定世界经济金融方面，倡议制定二十国集团行动计划，并就抗疫宏观政策协调及时作出必要的机制性沟通和安排。

全世界人民的团结是应对公共卫生危机挑战的最有力武器。当前，新冠肺炎疫情正在世界范围快速蔓延，不仅严重危害世界公共卫生安全，还对全球经济、金融、政治产生巨大负面影响。面对这一全人类的共同危机，没有任何一个国家可以独善其身，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，国际社会应加紧行动起来。要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。要有效开展国际联防联控。各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。要积极支持世界卫生组织等国际组织发挥作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。要加强国际宏观经济政策协调。实施有力有效的财政和货币政策，加强金融监管协调，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，维护全球产业链供应链稳定，保障人民基本生活。

（作者为中国国际经济交流中心副研究员）