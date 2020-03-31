中国声音提振全球战“疫”信心

图为3月28日，根据国家统一部署，中国山东省赴英国联合工作组一行15名成员，从山东济南遥墙国际机场出发赶赴英国，支援当地抗击新冠肺炎疫情。

新华社记者 郭绪雷摄

北京时间3月26日晚，二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会以视频会议形式召开。这是G20成立20余年来，首次举行视频特别峰会。

据俄罗斯《消息报》网站报道，联合国秘书长古特雷斯表示，此次峰会有助于展现全世界人民的团结。“现在是相互团结而非孤立的时候。”当前形势需要前所未有的措施，需要“战时计划”。

“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”中国国家主席习近平在峰会上的重要讲话掷地有声，传递抗疫信心，彰显大国担当，引发国际社会高度关注。

合作：发出有力信号

在本次G20特别峰会上，习近平主席提出坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调4点倡议，引发国际社会高度关注。

“这是G20领导人在疫情暴发后首次‘齐聚’，为应对疫情蔓延、稳定世界经济进行沟通协调。”新加坡《联合早报》网站报道称，中国国家主席习近平在G20特别峰会上呼吁G20成员减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振了世界经济复苏的信心。

据俄罗斯卫星通讯社报道，中国国家主席习近平出席G20特别峰会时指出，各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。

据塔斯社报道，习近平主席在峰会上表示，中国愿同有关国家就新冠病毒开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。中方呼吁G20成员采取举措共同维护全球产业链供应链稳定，愿为稳定世界经济做出自己的贡献。

“在全球抗疫的过程中，中国的任何表态本身就具有示范、导向作用。如今，中国在应对疫情方面取得阶段性成功，中国积极的态度具有很强的示范意义。”中国政法大学全球化与全球问题研究所副所长刘贞晔在接受本报记者采访时指出。

据路透社报道，G20领导人承诺向全球经济注入超过5万亿美元，以减轻新冠肺炎疫情对就业和收入造成的损失，“采取一切必要行动以战胜疫情”。G20领导人显示出了比以往更加团结的态度。

“G20汇聚全球主要大国，是处理非传统安全类国际突发事件的最好平台之一，也是全球共同应对疫情的最核心平台之一。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院教授宋伟在接受本报记者采访时表示，G20成员国通过表明共同合作的意愿，抵制保护主义、相互歧视，有利于推动全球化进程继续健康发展。

包容：带头协调立场

据路透社报道，美国总统特朗普在峰会结束后表示，这次视频会议显示了“战胜疫情的强大精神”。他说：“我们的应对方法有所不同，但有着高度一致性。”

“在抗击新冠肺炎疫情的过程中，一些国家表现出误解、指责和扣押物资等有碍全球抗疫的言行，本次峰会可以部分纠正这些言行。如今，疫情已经对国际经济造成巨大影响，有可能强化保护主义和民族主义，这也是峰会试图解决的问题。”宋伟指出。

据法新社报道，中国国家主席习近平3月27日在与美国总统特朗普通电话时指出，中美应该团结抗疫。习近平表示中方愿继续毫无保留同美方分享信息和经验，并呼吁美方在改善中美关系方面采取实质性行动。

美国总统特朗普在海外社交媒体上谈及这次中美元首通话时称：“我们详细讨论了在全球大部分地区肆虐的新冠病毒。中国经历了很多，对病毒有了很深入的了解。我们正在密切合作。致敬！”

刘贞晔分析指出，中美两国领导人在G20特别峰会上的表态以及随后的电话沟通，对于缓和中美关系和两国在应对疫情方面的矛盾，有着重要意义。中美带头协调立场，对世界其他国家弥合分歧起着引导作用。

据中国外交部消息，据不完全统计，截至3月25日，中方已经先后同100多个国家以及多个国际组织举行了近20场专家视频会。据中国国家卫生健康委消息，卫健委汇编了最新的诊疗方案、防控方案等一整套技术文件，及时分享给了全球180个国家、十多个国际和地区组织，助力维护全球卫生安全。

正如英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里所言，中国合作和开放的态度，在未来应对全球性问题上也是各国应该坚持的方向。

担当：分享抗疫经验

“世界各国命运与共，中国在打好国内疫情防控阻击战的同时，也为其他国家提供力所能及的帮助，世界各国看到了中国的道义与担当。”新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年表示，此次峰会证明，以科学的态度和方式开展合作，才能更加团结，打好疫情防控全球阻击战。

沙特阿拉伯智库“海湾研究中心”首席经济学家、沙特财政部前首席经济顾问约翰·斯法基亚纳基斯认为，中国是此次全球抗疫的关键国家之一，可以肯定的是，中国经验及其管理“后危机”经济的方式将对全球经济产生至关重要的影响。“世界需要学习中国人是如何做到的，这也是中国可以发挥关键作用的时候。”斯法基亚纳基斯说。

宋伟认为，本次峰会可以协调各国应对疫情的行动，互相支援，共享抗疫信息，调动全球资源应对疫情，尤其是共同研发疫苗和特效药。协调各国的经济政策和保持顺畅的国际交流，防止出现贸易中断等极端现象，将成为G20的一个重要工作内容，也是G20能做出重要贡献的方面。

“如今世界正面临百年未有之大变局，其间存在诸多矛盾冲突。在应对疫情方面，大国应当带头协调立场，而非推卸责任。”刘贞晔分析指出，未来G20应继续发挥大国领导人协调立场的作用，在部长级会议中落实具体疫情防控和经济复苏方面举措，加强与世界卫生组织合作；中国可以分享更为具体的疫情防控经验，牵头联合其他国家开展疫苗研发。

“中国是G20的一个主要成员国，是全球最大的发展中国家，也是世界第二大经济体。中国的作用不仅是提供资金和技术，更要代表发展中国家发出声音，提供建议和方案。”宋伟指出。