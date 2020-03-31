中国援助委内瑞拉伊拉克缅甸克罗地亚抗疫

据新华社北京3月30日电 （记者王卓伦）外交部发言人华春莹30日在例行记者会上说，为帮助委内瑞拉应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向委内瑞拉派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，由江苏省卫健委选派，已于29日启程，30日抵达。

据新华社巴格达3月29日电 中国红十字会总会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组代表29日向伊拉克库尔德自治区（库区）专家医生详细介绍了新冠肺炎诊疗的中国经验，库区官员表示中国专家的医疗援助和防疫经验对库区抗疫意义重大。

据新华社仰光3月30日电 （记者张东强、车宏亮）中国驻缅甸大使馆30日在仰光举行中方捐赠缅甸防疫物资交接仪式，正式向缅甸移交由阿里巴巴公益基金会和马云公益基金会捐赠的防疫物资。这批防疫物资包括口罩和新冠病毒核酸检测试剂盒。

据新华社萨格勒布3月29日电 一架来自中国、满载医疗物资的包机29日降落在克罗地亚萨格勒布国际机场，这是克罗地亚从中国采购的首批抗疫医疗物资，中国无偿援助的医疗物资也将于近期抵达。新冠肺炎疫情暴发以来，中国江苏、上海和海南等地以及一些企业以各种方式援助克罗地亚。