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中国专家在巴基斯坦教授侨胞防疫

山东赴英工作组慰问侨胞和留英学子

2020年03月31日08:33 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社伊斯兰堡3月29日电 （记者刘天、蒋超）中国政府赴巴基斯坦抗疫医疗专家组29日在中国驻巴大使馆通过视频连线向华侨华人、中资企业和留学生代表教授防疫知识。

　　据新华社伦敦3月30日电 （记者孙晓玲）山东省赴英国联合工作组29日在中国驻英国大使馆举行“携手抗疫赢胜利，祖国永远在身边”侨胞及留英学子两场慰问会，近500名在英侨胞和500多名全英及各地学联代表通过视频及网络连线方式参加。

　　慰问会上，工作组分别向侨胞及留学生代表发放防疫物资包、“健康包”等。工作组医学专家们就新冠肺炎举行专题讲座并答疑，受到热烈欢迎。

　　侨胞们表示，祖国是海外侨胞的坚强后盾，国家专门派工作组赴英，带来了急需的抗疫物资，充分体现了国家对侨胞的关爱，让身在海外的侨胞深受感动。

　　留学生们表示，将科学理性看待疫情，努力做到防疫和学习两不误，让祖国人民放心，让国内家人安心。

(责编：李轶群、许晓华)


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