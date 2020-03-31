让“不见面”的智慧医疗走向纵深

在抗击新冠肺炎疫情过程中，医疗健康领域内的一系列创新做法更多地走进人们视野，线上诊疗、智慧医疗、健康码……这些与“数字世界”有关的医疗健康服务形式，在疫情防控期间被全面激活，5G与医疗深度融合，“互联网+医疗”潜能凸显，让很多人切身体会到了便利。

数据显示，疫情防控期间，国家卫生健康委的委属管医院互联网诊疗比去年同期增加了17倍，一些第三方互联网服务平台的诊疗咨询量同比增长了20多倍，互联网诊疗成为医疗服务的一个重要组成部分。

医疗健康领域的各项创新服务为何备受关注？

众多创新做法的推出是建立在中国医疗卫生事业发展和进步的基础上。近年来，随着大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展和普及，运用“互联网+”应用平台提升医疗资源的使用效率，提高救治和服务水平已成为推进“健康中国”建设的重要技术手段，这为疫情“大考”之下，医疗健康领域创新服务的推出奠定了基础。在疫情防控中，中国既往医药卫生体制改革取得的成就充分凸显，各项新技术在战“疫”中成长、成熟，彰显了中国科技的硬核力量。从政府到一线医护再到普通居民，各类智慧医疗服务协助打造了立体化、全方位的抗疫防护墙。

创新服务回应了公众的关切。新冠肺炎疫情发生以来，一些地方医疗资源紧张，患者去医院不方便，复诊困难；也有很多人迫切想知道自身的症状是不是新冠肺炎，引发一些焦虑。随着一些“互联网+”医疗平台推出在线问诊、线上购药等服务，情况有所缓解。此外，在新冠肺炎疫情的防控过程中，5G、大数据、人工智能技术手段也在发挥作用，有部分医院展开合作，运用5G等新技术开展远程医疗服务。这些“不见面”的创新医疗服务避免了交叉感染，在方便患者就医、缓解线下诊疗压力、提升医疗资源利用效率方面发挥了较大作用。

从长远来看，医疗健康领域的创新需要不断探索和完善。新技术的运用和新服务的推出只是第一步，后续还需下好绣花功夫。3月2日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发意见明确，对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。3月5日，《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》公布，提出支持“互联网+医疗”等新服务模式发展，成为人们关注的热点之一。从长远来看，如何进一步总结完善“互联网+”医疗健康的服务和做法，电子病历、电子处方等医疗数据基础设施建设未来如何更好地服务民生，都需要进一步探索。

毋庸讳言，作为新生事物，医疗健康领域内的创新还需要经历一个成长过程，因此，在不断加强科学监管的同时，还应帮助患者提升辨别能力，让人们了解什么样的病能在网上看，什么样的互联网医院可以信任。此外，数字健康服务的关键在于“通”，只有打造更多线上线下结合的服务，才能满足百姓不断增长的就医需求、健康需求，共享美好未来。