经贸合作的手不会松开

新冠肺炎疫情在全球蔓延，给各国经济带来相当大的冲击。不少人对世界经济前景感到担忧。

令人振奋的是，中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，为全世界带来了希望。其中，前期疫情严重的武汉按下“重启键”，意味着中国企业正在全面复工复产。海外中企的正常运转，在疫情全球暴发的特殊时期，“托举”起全球的产业链。

中国企业恢复运转对陷入危机的世界经济来说是件好事。在经济全球化时代，各国利益深度交融，你中有我、我中有你。如今，日益强大的中国企业正在成为世界经济舞台的重要角色。

不久前，英国学者马丁·雅克在一段采访中表示，中国对世界来说太重要了。马丁·雅克认为，这个论断在疫情中得以佐证：中国企业交货速度的滞后，将延迟苹果新品的发布；中国汽车零部件企业的延期开工，有可能在全球范围内导致“多米诺”效应……

面对困难局面，越来越多的中国企业勇于扛起这一重任。一方面，这份责任源自中国企业自身的实力。《财富》杂志去年公布的2019年度世界500强榜单，上榜的中国企业达到129家。一篇题为《中国的世界》文章写道：这标志着重塑当今商业格局的深刻竞争，世界力量平衡正在发生深刻变化。这不仅改变了商界，也改变了世界。另一方面，中国企业获得了越来越多的政策支持。世界经济下行压力加大之际，中国政府已经宣布，当前贸易政策的核心是稳住外贸基本盘，通过双边及多边经贸合作机制的建设，加大政策支持力度，优化公共服务和鼓励创新发展，营造良好的国际贸易环境。

在全球抗击疫情过程中，阿里巴巴、联想、复星、中国能建、青岛造船等企业各展其长，或稳定企业生产，或积极捐助物资，或全力创造与疫情防控相适应的国际经贸合作方式……这些，不仅体现出中国企业国际影响力与日俱增与国际产业链布局愈加完善，更显示出超强的全球供应链管理能力和动员力量。

中国企业积极稳定经贸合作基本盘，更为全球经贸合作及产业链稳定注入了强大的信心与正能量。

有人担心，疫情过后，贸易保护主义是否重新抬头？其实，“脱钩论”“逆全球化论”者显然低估了全球贸易深度融合的惯性。疫情虽然短期内让全球供应链受挫，但无法扭转经济全球化的历史趋势。相反，疫情催生的数字化医疗、在线教育、数字化交易、跨境电商、高效物流等，还将进一步推动全球价值链的重构，在客观上催生了全球化新的转型。

这一过程中，中国扩大开放的逻辑不会变，而中国企业也一定会把该做的生意继续做下去。

越来越多的人看到，中国是当今世界最大的医用防护服和口罩生产国，在全球医疗及防疫物资产业链供应链中占据着重要地位，中国在主要经济体中率先走出疫情，努力为国际社会抗击疫情提供可靠的物资保障……

对此，西班牙媒体的评价很中肯：“中国向世界证明，隧道尽头，光明犹在。”这光明，值得珍视，中国也绝不会松开经贸合作之手。