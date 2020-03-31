陆路和水运口岸暂停客运服务

人民网北京3月30日电 （记者邱超奕）截至3月29日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例2396例，其中重症病例633例；累计治愈出院病例75770例，累计死亡病例3304例，累计报告确诊病例81470例，现有疑似病例168例。据世卫组织最新通报，全球当日新增确诊病例超过6万例，累计确诊病例增速连续7天超过10%，防输入压力持续加大，要做好从境外到国门、从国门到家门的全链条防控。自3月18日我国内地首次无新增本土确诊病例以来，仍有零星散发病例报告，要落实防范疫情反弹的各项措施，做好社区防控。

30日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。国家移民局边防检查管理司司长刘海涛表示，近日境外输入病例持续增加，已超过700例。为防范风险，我国参考当前多个国家的做法，对来华外国人入境采取一定限制措施，是不得已而采取的临时性措施。

海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，海关将筛查出的确诊病例、疑似病例和有症状人员及时通过地方联防联控机制转送定点医院，同时对包括密切接触者在内的其他人员，及时移送地方统一安排集中隔离，并将人员信息通报地方，确保无缝对接、闭环运作。

中国民航局运输司二级巡视员靳军号透露，调整目的地为北京的国际客运航班第一入境点后，截至3月29日，民航局累计调整航班总量100班，涉及23157名旅客，其中在第一入境点检疫后不符合条件留置的旅客19207人，留置比例达82.9%，极大降低了北京口岸境外疫情输入风险。

日前，中国民航局出台《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》，北京、上海、广州三大航空枢纽，总量从上周的550班减少到61班，降幅达89%。据测算，3月29日到4月4日，预计通过航空口岸入境的人员日均将从25000人下降到4000人左右。

对于陆路和水运口岸防控，交通运输部国际合作司司长李扬表示，目前我国有65个开通国际道路运输的口岸，现开放34个，且只开通货运运输，暂停道路客运服务。这些口岸每天进入的货车司乘人员约2000人，此外，每天从港澳进入内地的货车司机约8000人。相关部门要求所有入境的外籍司机原则上当天返回，对国内从事国际运输的司机要备案管理，同时定期做核酸检测。

我国现开放水运口岸128个，全部暂停旅客运输服务。李扬说，目前每天进入中国的国际货运航行船舶约500艘次，在岗船员7000人左右。相关部门要求所有国际航行船舶，到达中国港口口岸48小时之前必须申报，提前报告船员健康状况。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 02 版）