“多亏了你们的照顾，我才能健康回家，谢谢！”3月28日上午，武汉市汉阳区长江工程职业技术学院康复驿站，准备回家的李菊珍拎着大包小包的行李，对康复驿站的工作人员一一道谢。

64岁的李菊珍，2月10日被确诊为新冠肺炎，3月14日治愈出院后来到这里隔离观察。按照武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部的通告要求，患者治愈出院后，应到指定场所统一实施为期14天的康复隔离和医学观察。康复驿站成为新冠肺炎治愈出院人员回家前的过渡之地。截至3月28日24时，武汉市已建成康复驿站357个，已启用272个，在点康复观察8760人。

长江工程职业技术学院康复驿站由7栋学生宿舍楼改造而成，2月27日起开始接收出院的留观人员。康复驿站指挥长王峰介绍，楼栋没有电梯，康复驿站将年轻人安排在高楼层，老年人安排在低楼层。每间宿舍只住一人，门口都放有一个小板凳。一日三餐、所需药品等都由工作人员放在小板凳上，留观人员自行取走。

李菊珍入住的是5栋3楼318宿舍，走进她的宿舍，一些不能带走的被褥、毛巾等生活用品，摆放得整整齐齐。这段日子以来，李菊珍每天都会把宿舍打扫一遍，“虽然宿舍是别人的，但是生活是自己的。没有家人陪，同样很温馨。”

没有家人陪伴，留观人员心里多少有些恐惧。王峰为每一位留观人员写了封信：“春天的气息越来越浓，院子里的玉兰花已经盛开了……我们也要感谢你们全力配合、积极面对，为遏制疫情做出努力。”

“7栋2楼216的李柳斌一直失眠，血压不稳定，总觉得嗓子痒。” 康复驿站指挥部副指挥长、医疗救治组组长骆丽说，查房医生经过交谈了解到问题所在：没有新冠肺炎症状，可能是对消毒水敏感，误以为身体有问题，产生心理压力。3月23日，李柳斌做了核酸检测，结果为阴性。“之前都是自己多想，现在状态好多了。”李柳斌笑了起来。

3月25日，住在长江工程职业技术学院康复驿站的147人第二次核酸检测结果皆为阴性。又经过三天的观察，都已解除隔离，回到家中。3月29日，这家康复驿站使命达成，正式闭站。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 01 版）