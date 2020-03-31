推动复工复产要“精准用力”

加强与劳动力集中输出地和输入地政府、企业对接联系，动态调整运力增开专列；按照“一日一图、一车一案”原则，精细制定专列开行方案……近段时间以来，为解决复工返程难问题，长三角铁路部门在“精准”上用力，开行百余趟复工定制专列，为江苏、浙江等地近千家企业复工复产提供了支撑。

在做好疫情防控的同时推动复工复产，就是要在“精准”二字上多下功夫。鼓励低风险地区的农民工尽快返岗复工，不妨采取“点对点、一站式”直达运输服务。打通人流、物流堵点，让员工回得来、原料供得上、产品出得去。产业链环环相扣，区域之间要加强上下游产销对接，推动产业链各环节协同复工复产。

精准之处，最见真功夫。多想想“哪个环节还可以加强”，多问问“还能做些什么”，多想一步、再细一些、抓实一层，才能让各项工作更精准、更科学、更有效。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 01 版）