上阵战一线 建言显担当

“疫情不退，我不退！”

“作为一名人大代表，就该在本职岗位上发挥表率作用！”

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在这场没有硝烟的战争中，他们虽然来自不同地区、不同领域，但他们都有一个共同的身份——人大代表。

赤胆忠诚，尽锐出战。“中国260多万各级人大代表，都要忠实代表人民利益和意志，依法参加行使国家权力。”“更好发挥人大代表作用，接地气、察民情、聚民智。” 习近平总书记重要讲话精神，一直激励着各级人大代表。他们守土尽责、冲锋在前，投身疫情防控，助推复工复产，充分发挥人大代表的职能作用，展现了人大代表的使命与担当。

抗疫一线，代表上阵

“这种时候能歇吗？疫情不退，我不退！”

“抗疫战犹酣，身恙保守难，肝胆相照真，割胆留决断。”全国人大代表、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼以诗抒怀。

1月27日，农历大年初三，正在天津指导新冠肺炎疫情防控的张伯礼飞赴武汉。从这天起，他就一直战斗在抗疫最前线。2月16日，年逾古稀的张伯礼因劳累过度引发胆囊旧疾，接受了胆囊摘除手术。麻醉过后，他一醒来就听疫情通报，并电话询问江夏方舱医院的情况，还经常接听医护人员咨询求教电话。仅仅在术后第三天，他又投入到了抗疫中。

一批像张伯礼这样来自医疗卫生领域的人大代表，危急关头，挺身而出，以生命守护生命，成为最美“逆行者”。

“作为一名医务人员，救死扶伤是我的职责；作为一名人大代表，就该在本职岗位上发挥表率作用！”连续一个多月，每天十几个小时的超负荷工作，湖南郴州市人大代表、嘉禾县人民医院儿科主任王日凤的眼睛有些发红，声音也变得嘶哑了，被人敬称为抗疫一线的“铁娘子”。

“王主任，刚入院的这例发热病患需要会诊，请您马上过来。”“今天3床的患者还是持续高烧，如何处理？”“6床是疑似患者，需要马上进行确诊。”作为一名战斗在医疗战线30多年，经历过非典、甲流等重大疫情的“老兵”，在这次抗疫战斗中她当仁不让地成为医院专家救治组里的主心骨。“我们专家组24小时在线，不错过任何一例发热门诊和任何一声隔离病区的呼叫，每一起疑似病例，我们都要做到及时发现，认真会诊，确保患者得到有效治疗。”王日凤说。

“每天早出晚归。就算是深更半夜，只要救治组的电话一响，她马上穿起衣服直奔医院。”她的丈夫透露，其实，她三年前因患乳腺癌动了手术，医生反复叮嘱她，不要累、不要忙。可一站在病患面前，她就全然忘记了自己也是一名病人。

疫情大考，重在基层，难在基层。

3月4日一大早，四川省邻水县人大代表、坛同镇老菜坝村支部书记谭钦令吃了早饭，一瘸一拐地出门，妻子拦住他，心疼地说：“脚都还没有消肿，你不怕留下后遗症吗？再歇几天吧！”“这种时候能歇吗？疫情不退，我不退！”谭钦令说。

今年1月21日，谭钦令的脚受伤严重，医生建议他在家休养一段时间。哪知，1月24日，坛同镇召开紧急会议，安排疫情防控阻击工作。第二天就是大年初一，谭钦令撤掉夹板，取掉纱布，带着村干部挨家挨户排查，一边排查登记信息，一边加强防护指导，叮嘱村民多通风、戴口罩、勤洗手、不聚集。

疫情的发展牵动着全国人民的心，也牵动着实业界人大代表的心。各级人大代表纷纷加班生产、捐款捐物，把最急需的物资送到一线。

“这是一场没有硝烟、与时间赛跑的无声战役，后勤补给必须跟上。早一分送达，就多一分希望。”全国人大代表、湖北省长江产业投资集团党委书记、董事长何大春说。为助力打赢疫情防控阻击战，集团坚持谋划要早、捐赠要实、动手要快的原则，在全系统建立物资采购、捐款捐物、志愿者征集三大专用通道。疫情发生后，集团旗下粮油、医药企业开足马力，保供应、稳物价、惠民生。仅广济药业春节期间就生产抗生素约700万片、各类维生素约2亿片。

复工复产，代表带头

“目前，我们已经全员到岗，工作比平时还忙”

战疫必胜，发展不停。随着疫情形势逐渐好转，各级人大代表又在复工复产中带头跑出了加速度，在本职岗位上发挥表率带头作用，为决胜全面建成小康社会贡献人大代表的力量。

3月25日早上7时，武汉、孝感市内两家酒店的门口排起了长龙，队伍保持着1米以上的间距。两处酒店是华工科技产业公司特意为员工租下的“集体宿舍”，员工们排队登车，前往厂区。

“生产恢复，首先要有人。从衣食住行各方面保障员工的健康，是摆在企业复工复产面前的关键问题。防控措施和预案一定要细致到位。”全国人大代表、华工科技产业公司党委书记、董事长马新强说。他多次召开电话、视频会议，在园区内推行封闭式管理、网格化管理，确保复工复产“零疫情”。

“一想到马上就能回到工地，还有点小激动。”湖南省桃源县农民工沙孝华自春节前返乡后就一直在家。没有复工，就没有收入，生活压力不小。近日，沙孝华等521名农民工乘坐赴粤返岗直通车来到了广东东莞。

返岗直通车，是湖南省常德市人大代表、桃源县人社局局长全剑英倡议的稳岗举措。“桃源是个劳务输出大县，受疫情影响，大量务工人员滞留在家。为了让他们安全、顺利、及时返岗，县人社局、乡镇劳保站和村级劳保专干‘三级联动’，通过包车、专列接送方式成规模进行劳务输出。”全剑英说。

3月24日11时43分，随着长征二号丙运载火箭将三个卫星送入太空，我国西昌卫星发射中心在春节后已经连续3次成功完成发射任务。这其中，凝聚着航天科工系统人大代表的辛勤努力。

戴口罩、量体温、消毒洗手、进车间生产，一切井然有序……自1月31日企业正式复工以来，这套流程已经成了全国人大代表、中国航天科技集团科技有限公司第四研究院高级技师徐立平和他同事上班的“标配”。徐立平说：“目前，我们班组已经全员到岗，工作比平时还忙。大家把防疫要求和生产要求落实落小落细，坚决完成各项科研目标任务。”

疫情防控的关键时期，也是春耕生产的重要时节。在严格做好疫情防控的同时，各级人大代表积极投身春耕生产一线。

3月5日是个大晴天，湖北武汉市新洲区汪集街陶咀村716亩冬闲田里一派繁忙，10余名村民，每人推着一台小型翻耕机在田里忙碌，当天就完成了全村90%的农田翻耕，准备种上早稻等作物。从2月29日开始，武汉市人大代表、陶咀村支部书记余建平就开始组织村民有序投入春耕生产，根据村民的需要，联系相关供货商，帮村民买回5吨土豆种、2000斤黄豆种，以及化肥300多吨。他说：“一年之计在于春，现在不抓紧，误了季节耽误的是一年。

汇集民智，代表建言

“人民选我当代表，我当代表为人民”

人大代表根植一线，密切联系群众，了解群众的所思所盼，了解基层的实情。在积极参与疫情防控的同时，各级人大代表充分发挥这一优势，从各自专业领域出发，听民声、察民情、聚民智、解民忧，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提出了大量有深度、有温度的建议，有力地推动各项工作抓实抓细。

全国人大代表、重庆市中医院副院长李延萍参与重庆市新冠肺炎中医药临床救治研究与应用科技攻关项目，仅用8天时间，重庆首版新冠肺炎中医药防治推荐方案出炉。“中医是医学的一部分，中医在我国防治疾病的历史更悠久，不应再分主客场。” 李延萍说。

“我提的建议促使省教育厅在开设网课时系统安排了疫情防控课程。” 近日，四川省人大代表、西南财经大学法学院教授李毅收到了四川省教育厅发给他的《关于新冠肺炎疫情防控期间教育教学有关建议办理意见的函》，他高兴地说：“自2018年成为省人大代表，提了十几份建议，都得到了认真回复，但这次回复得最快，内容最实、最具操作性。”根据人大代表的建议，省教育厅文件强调：各地各校要认真开展“疫情防控教育和心理疏导”，引导学生了解疫情防控形势、科学防控有关要求，引导学生科学应对疫情，保持心理健康。

在推动复工复产的过程中，湖北省人大代表、中南财经政法大学法学院教授胡弘弘经过深入调研提出，“开具权威的劳动健康证明、隔离证明，做好外出务工人员的健康复审，打消用人单位的顾虑，消除接受地的误解，点对点送到岗”等多条代表建议，均得到采纳。

截至3月26日，全国人大常委会办公厅已收到全国人大代表提交的关于疫情防控工作的建议175件。这些建议针对性强、操作性强，很多建议被采纳，为疫情防控和复工复产提供了重要的决策参考。

“人民选我当代表，我当代表为人民。”在疫情防控和复工复产大考面前，各级人大代表在不同的战线上履职尽责、担当作为，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献了力量。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 01 版）