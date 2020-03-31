精准打通复工复产的堵点

在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作过程中，面对的任务常常刻不容缓，需要畅通的信息、及时的反馈、有序的协作、高效的配合

当前，随着一系列复工复产政策逐步落地见效，不少地方生产生活秩序加快恢复。在天津，一个名为“三人小专班”的工作机制广受各界好评。这个活跃在工厂车间的“一企三人两员”工作小组，解难题、答疑问、给帮助，不仅成了天津各级政府部门有序推进复工复产的抓手，也是企业恢复生产不可或缺的助手。

疫情发生以来，落实党中央决策部署，天津一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，密集出台21条援企暖企政策和27项支持中小微企业和个体工商户措施，涉及行政审批、财税金融、就业社保、房租减免等诸多方面，帮助各类市场主体尽快恢复正常生产秩序。但政策落实的情况如何，是否解决真问题、真解决问题，需要快速了解、快速发现、快速解决。“三人小专班”工作小组深入经济社会运行的毛细血管，旨在打通堵点、畅通运转。

从治理效能上看，“三人小专班”的工作机制是天津市、区两级机关干部下沉基层、服务企业复工复产。每个工作小组由1名组长、1名防疫指导专员、1名企业服务专员组成，平均每个小组可以指导服务大约5家企业，共有3000余名干部覆盖全市4600余家规上工业企业。这些干部下沉到生产一线，深入企业驻厂服务，一边做好政策解读和沟通，一边围绕开工复工产业链条，帮助解决用工、原料、运输、资金等方面存在的堵点、痛点。在他们的有力推动下，天津目前规上工业企业已全部实现复工复产。

积极有序推进企事业单位复工复产，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，才能把疫情造成的损失降到最低限度。这就需要企业落实主体责任，在做好防控的基础上，稳步扎实复工复产。现实中，企业位于产业链不同环节，遇到的问题也呈现链条状，小到一只只口罩、上下班交通，大到用工短缺、上下游企业复工步调各异，都需要相关部门善用“有形的手”及时协调解决。

由此而言，“三人小专班”这一临时之举，已成为有效之策。在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作过程中，面对的任务常常刻不容缓，需要畅通的信息、及时的反馈、有序的协作、高效的配合。“三人小专班”广泛采取短平快的工作方法，点对点解读政策，门到门帮助对接，真正实现了精准精细帮扶，自然事半功倍。

疫情防控是一次大考。对机关工作人员来说，“三人小专班”这种深入实际的工作经历，某种意义上成了一次人人参与的大调研。放眼未来，下沉基层的机关工作人员在解决眼前问题的同时，更积累了服务企业、推动经济社会发展的宝贵经验和一手信息。这不但有利于提高政策制定的针对性、有效性，也将有助于持续提升治理能力、完善治理体系。

（作者为本报天津分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 05 版）