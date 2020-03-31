创新传播，放大主流声音

突如其来的新冠肺炎疫情，不仅是对医药卫生领域的一场大考，也是对新闻舆论工作的一次考验。对于各类媒体尤其是主流媒体而言，如何适应公众获取信息渠道的变化，正面引领、回应关切、澄清谬误，是疫情期间的一道考题。

通过创新传播，成为抗疫信息传播与舆论导向的引领者，发挥好“定海神针”作用，是主流媒体的应尽之责。疫情发生以来，中央媒体在新媒体领域快速出击，将轻量化的新媒体产品作为重要信息发布窗口，通过多元信息产品满足群众需求，形成强大主流声音和立体化的传播格局，其中的不少经验值得总结。

主流媒体必须主动发声，把握正向价值引导，有序做好信息传播分发。在疫情防控的新媒体报道中，各大媒体及时传递中央精神，不断提升主流媒体的声量。同时，相关媒体搭建信息高效聚合平台，利用专题化模块，融汇图文视频等多种形式，克服了传统媒体在报道频度和篇幅上的局限。比如，使用数据可视化等技术，让疫情走势数据图“动”起来，让用户更快更直接地获取信息。

习近平总书记强调，“要多层次、高密度发布权威信息，正视存在的问题，回应群众的关切，增强及时性、针对性、专业性，引导群众增强信心、坚定信心”。落实好这一重要要求，主流媒体必须及时发布权威信息，满足群众信息刚需。在移动社交网络中，每个用户都是疫情信息传播的节点。主流媒体应充分利用权威专业渠道，通过专家采访、科普图文等形式，填补人们的知识盲区，把影响力渗透到千家万户。

疫情期间，面对患者及其家属、承受巨大压力的一线工作者、居家生活的群众，主流媒体也需要通过适当形式，加强心理疏导和心理干预，帮助他们稳定情绪、调剂生活。“人民好医生”平台开通公益心理援助专线，为网友提供专业心理服务；“武汉加油”视频众筹，鼓舞人们共克时艰；“客厅战疫舞”挑战活动，满足居家群众娱乐健身需求……各大媒体立足情感抚慰，探索用户参与度较高的形式，在温暖人心、寻求共鸣的同时，帮助人们纾解压力、丰富居家生活，为媒体融合创新提供了新的参考。

疫情是新闻舆论工作的大考，也是媒体生产方式变革的契机。复杂的舆情、海量的信息，考验着媒体的应急反应能力、报道策划能力及融合创新能力。更好守护正向价值、创新融合传播，尤其在新媒体生产传播领域不断提质升级，主流媒体才能更好强信心、暖人心、聚民心，为打赢疫情防控阻击战提供助力。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员，中国传媒大学电视学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 05 版）