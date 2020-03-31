以新型举国体制助力重大科技创新

不久前，新冠肺炎国内首批疫苗开启临床试验，108名志愿者分组进行注射。疫情发生以来，从获得病毒全基因组序列并快速分离出新冠病毒毒株，到迅速推出多种检测试剂产品；从筛选一批有效药物和治疗方案并推荐到临床一线用于救治，到采取多条技术路线并行推进疫苗研发……全国范围内跨学科、跨领域的科研团队迅速行动起来，加紧攻关，取得了重大突破，为抗击疫情贡献了巨大力量。

同疾病较量，最有力的武器就是科学技术；战胜大灾大疫，离不开科学发展和技术创新。然而，攻克新冠病毒，需要组织跨学科、跨领域的科研团队，科研、临床、防控一线相互协同，产学研各方紧密配合，这是一个涉及面广、要求高、难度大的系统工程。如何使这一系统工程取得最优成效？发挥新型举国体制优势十分关键。战疫打响之际，由政府、高校、科研机构、科技企业等共同组成的战疫团队，发扬拼搏奉献的优良作风、严谨求实的专业精神，快速响应、多招制敌，既显示了这个领域关键核心技术的储备实力和科技长期积累的厚实底蕴，也凸显出我们国家集中力量办大事的制度优势。

实践证明，无论是应对事关国家安全和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战，还是在激烈的科技创新竞争中抢占制高点、掌握主动权，始终离不开关键核心技术的强力支撑。但是，“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”，最终还是要靠自己。从“两弹一星”的举世瞩目，到航空航天等领域的集中攻关，新中国成立70多年来的科技成就表明，关键核心技术的研发涉及多种资源的协调、多条线路的协同和多个团队的创新，往往需要政府和科技部门的有效组织和引导，特别是在打造“国之重器”时，甚至需要倾注举国之力。放眼未来，不论是加快提高疫病防控和公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力，还是完善平战结合的疫病防控和公共卫生科研攻关体系，都更加需要我们不断用好和完善新型举国体制这个独特优势。

完善关键核心技术攻关的新型举国体制，深化科技体制改革是题中应有之义。既要加大协同创新力度，充分发挥社会主义制度优越性；也要通过市场的决定性作用来优化资源配置，使举国体制更加科学、集约、有效。达成这一目的，就需更好处理政府和市场的关系，让更多的创新要素向企业集聚，激发市场主体的创新活力；让一代代创新的主力军不再被“束手束脚”，以人才“第一资源”支撑引领高质量发展；让创新大门打得更开，积极主动用好全球创新资源……破除束缚创新的利益藩篱、机制壁垒，我们的自主研发能力和核心技术会更加强健，也更经得起风雨考验。

创新的种子已经播撒，创新的激情正在升腾，创新的中国风华正茂。只争朝夕，不负韶华，发挥市场经济条件下新型举国体制优势，既着眼当前急需加大科研攻关力度，又放眼长远加强战略谋划和前瞻布局，我们一定能突破核心技术的瓶颈，掌握更多具有自主知识产权的核心科技，拿出更多“硬核”产品，助力国家发展。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 05 版）