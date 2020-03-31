为生产护航 帮企业减压

塞上三月，春寒料峭。陕西榆林的工业企业里，已是一番火热忙碌的景象。

3月16日，中办国办复工复产调研陕西组走进兖州煤业榆林能化有限公司，生产线上，工人们戴着口罩，正紧张调试机器。

“复工复产，员工及时‘复位’是关键。”公司董事长靳方余介绍，厂里一大半员工都来自榆林之外，安排员工及时、安全返厂，才能保证生产稳定。

热电车间的操作员袁峰，半个月前，和80多名山东老乡一起，带上健康诊断证明，坐上了“点对点”复工专车。“在家待了40多天，总算可以上班了！”袁峰说。如今，在公司范围内，已有数百人通过“点对点”包车返岗，顺利实现了企业生产的稳定交接。

近段时间来，为保障各企业用工，榆林市对符合返岗条件的人员，采取“一车一方案”原则，集中包车接返员工。截至3月17日，榆林市规上工业企业复工人员达12.46万人，基本达到往年同期水平。

复工复产，人员是关键，交通是要点。2月16日，榆林撤销市内县区间交通防疫点；2月23日，撤销高速公路、农村公路等检查点……生产资料的流通，渐渐活泛起来。

“前阵子受疫情影响，我们的原料煤运输，曾遇到一点阻力。”靳方余说，经过政府部门的积极协调，厂里运煤的车辆过交通关卡时采取了“点对点、两不变”的做法——煤矿与厂里“点对点”，司机不变、车辆不变，“既保障了疫情防控安全，又满足了生产所需的原料供应。”

眼下，榆林众多工业企业正逐渐步入正轨，特殊时期的金融税收支持，显得尤为可贵。

来到新型煤化工企业陕西精益化工有限公司，醒目的防疫标语随处可见；电子屏上，防疫知识滚动播放。走进生产现场，工人们正安装化工装置设备；中控室里，操作员在认真查看设备运行的实时数据……

“目前我们已返岗2926人；预计到3月底，复工率可达100%。”公司总经理薛海龙介绍，眼下，公司可免缴养老保险、失业保险，减免土地使用税，还有各类政策优惠。“就连我们压力管道的检验费也减免了。政策利好，真是雪中送炭！”

目前，榆林市已累计免征增值税2151万元，办理延期缴纳税款6.99亿元，新增贷款27.88亿元，展期转贷20.1亿元，投放支农支小再贷款8000万元，办理再贴现2亿元；与此同时，拨付3000多万元奖补资金，选聘500名大学生到民营企业援企稳岗，对生产经营用的电气水“欠费不停供”，有效减轻企业压力。

“煤炭产业，是榆林最大的经济支撑点。”榆林市发改委相关负责人表示，“市里成立了专班，来解决煤炭产运销全产业链中存在的问题。在确保安全的前提下，鼓励相关企业积极复产，最大限度释放优质产能。”截至3月17日，榆林市已复产规上工业企业708户，复工率达到96.2%；今年1—2月，全市规上工业总产值650.99亿元，同比增长10.6%，其中煤矿复工复产122处，煤炭产量6085万吨。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 04 版）