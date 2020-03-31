“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。”时已暮春，草长莺飞。突如其来的新冠肺炎疫情，改变了春天的况味，让人们难以扶老携幼赶赴春天之约。然而，对奋斗的人们而言，春色不会远离，春风不会缺席，春天就在身边。

自农历春节以来，一场疫情防控的人民战争打响。无数白衣战士冒着被感染的危险日夜救死扶伤，广大基层干部、公安干警闻令而动、挺身而出，科研人员、志愿者、环卫工、快递小哥等任劳任怨、各尽其责。正是他们的顽强奋斗与无私奉献，阻击了猖獗的病毒，驱走了可怕的阴霾，为众多患者挽回了生命的春天，也护卫了经济社会秩序稳定的春天。人们心中的春天，比大自然的春天更有魅力。

火神山、雷神山医院的五星红旗迎风高展，驰援武汉的军队医护人员的军徽熠熠生辉，一封封请战书上按满了红手印，白衣战士摘下口罩后的紫红勒痕令人泪湿眼角，出院患者劫后重生的红润脸庞给人以信心希望……春色的万紫千红，因为奋斗者的加入更显迷人。在医院救护病房里，在社区防控一线上，有很多“90后”“00后”的年轻人仍在与病毒斗争，用生命护卫生命，用青春抗击风浪。青春花枝招展，正是最美的年龄。然而火线上的青春，没有“对镜贴花黄”，没有呼朋引伴、对酒当歌，有的是厚厚的防护服，有的是毫不放弃、救死扶伤。在患者眼里，他们就是春天的使者。

自然界的春天是等来的，一年四季循环往复；人类社会的春天则是奋斗出来的，一锤一斧雕琢而成。有人救治病患，浴血奋战；有人站岗值班，后勤保障；有人指挥调度，排兵布阵；更多的人宅在家里，自觉隔离。大疫当前，井然有序的中国，展现出超乎寻常的众志成城。正是14亿人的勠力奋斗，阻止了病毒入侵的脚步，使疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。幸福是奋斗出来的，春天也是奋斗出来的。奋斗的脚步永远向前，驱赶瘟神，防止反弹，我们不获全胜决不收兵。

不经历风雨，怎么见彩虹？今天的中国，正经历成长的风雨。有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态。由于参加疫情防控阻击战，很多人错过了大自然的春天，没有欣赏到鸟语花香，特别是那些奋战在一线的医生护士、坚守在抗疫岗位上的干部职工和志愿者。但他们没有辜负韶华，也就没有辜负春光，他们牺牲了个人幸福，却为更多人带来了希望。这份功劳，配得上所有人的点赞。苦难不是人生的负资产，艰辛不是未来的绊脚石。无论前路是晴是雨，通过超乎寻常的奋斗与贡献，营造充满生机、充满温情的春天，每个人都能成为自己的真心英雄。

“浩渺行无极，扬帆但信风。”疫情带给人们难以平复的冲击和悲痛，抗击疫情中显示出来的千磨万击还坚劲的韧性、越是艰险越向前的斗志，成为一笔宝贵财富，凝聚起踏平坎坷、矢志复兴的磅礴力量。2020年的春天，是一个不平凡的春天，那些在春天里挥洒汗水、忘我付出的人们，注定将为历史所铭记。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 04 版）