中拉视频会议分享抗疫信息

中国同拉美和加勒比地区国家日前举行视频工作会议。来自中国疾控、临床、海关、民航、社区等领域的专家与拉美和加勒比国家的25国政府官员和卫生专家，以视频会议的方式，分享中国抗击疫情的信息和经验。

会上，中方专家介绍了中国目前抗击疫情的情况，中方对病毒的研究成果，以及对疫情具体的预防、检测、治疗方法和康复患者管理等。

“做到早发现、早报告、早隔离、早治疗非常重要。”中国疾控、临床部门专家介绍了新冠肺炎的病理以及中国在防控、救治、科研等方面所取得的最新进展，分析落实“四早”的重要性。

中国海关部门讲解了健康申报、联防联控、数据分析等口岸防控工作，以保障出入境人员健康安全；中国民航部门介绍了航空公司新冠肺炎防控技术指南，以分级分类为原则开展精准防控；中国的社区专家则通过实例介绍了社区工作人员和志愿者入户排查、日夜值守、为隔离人员提供取快递、送药上门等爱心服务的做法和经验。中方的讲解翔实到位，拉美专家频频点头、细致记录。

“疫情发生初期的防控应该注意什么？”“推荐哪种病毒检测措施？”“对轻症患者应该如何治疗？”“医护人员应采取什么样的保护措施？”在互动环节，拉美各国代表踊跃提问，中方专家一一予以解答。

阿根廷卫生部顾问加芙列拉·拉米雷斯说：“这是一次非常好的交流，中国分享的经验非常重要。我们会和医疗卫生专家、医务人员以及民众分享。在这个特殊时期，我们非常愿意加强合作。”

墨西哥传染病研究中心主任德拉加尔萨赞赏和钦佩中方在短短两个月内就有效控制住疫情。德拉加尔萨认为，中方采取的居家隔离、限制公众活动等严格管控措施及时高效，可供墨西哥卫生部门参考借鉴。

哥斯达黎加国家社保局副局长鲁伊斯表示，这次会议分享的疫情防控和治疗方法等经验非常有价值。“中国的帮助是无价的，将拯救很多人的生命。感谢中国！”

除这场集体视频会议外，中方此前还与哥斯达黎加、巴拿马、阿根廷等拉美国家进行了“一对一”视频连线会议，分享抗击疫情的经验做法。

特立尼达和多巴哥卫生部首席医务官玛丽亚姆·理查兹强烈要求再开展特中双边交流，“到时我们一定有更多同事参与”。多米尼加经济部双边合作司司长伊万·克鲁斯希望进一步了解企业等如何在抗疫过程中发挥积极作用……

“病毒没有国界。我们是一个命运共同体。各国应该相互帮助，共同应对挑战。”会议牵头组织方中国外交部拉美司副司长韩镜总结道，“作为一个负责任大国，中国将继续帮助各国抗击疫情。相信通过协作抗疫，中国与拉美和加勒比国家间的互利合作也将进一步加深。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 03 版）