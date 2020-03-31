在哈尔滨的暖心66天

图为3月29日晚，特殊乘客带着满满的祝福顺利返程。

中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨客运段供图

3月29日21时30分，伴随一声悠长的哨响，载着6名聋哑乘客的Z238次列车缓缓驶离哈尔滨。来自武汉的李涛和朋友们告别了充满温暖回忆的66天，顺利踏上回家的路。

两个多月前，李涛一行来到哈尔滨旅游，并在网上预定了位于道里区的一处民宿，随着防控形势日益严峻，他们只能取消旅行计划，实行原地隔离。刚发现住客是武汉人，房东邢女士心里一惊。“当时疫情严重，我一看住客身份证就紧张起来，赶紧电话联系，结果李涛发信息给我，说他们是聋哑人，无法交流，我知道后心里有种说不出的滋味。赶上这时出门在外，他们太不容易了。”

邢女士将情况报给了街道办事处，街道办立即上报道里区委。“要让滞留在外的武汉人感受到哈尔滨人的温暖，让他们有在家的感觉。”区委书记肖彬对街道办做出要求，要全力做好服务保障。当天，道里区所辖经纬街道办事处主任张兆洲便带着社区工作人员，为6人送去了食品、生活用品，后来又陆续送来大年三十的饺子、正月十五的汤圆、立春的春饼，怕他们感到孤独，还细心准备了一些可以打发时间的书。

最初，李涛的老母亲忧心不已。张兆洲事无巨细地和她报告李涛的近况，安抚她的情绪。“为了让他们和家人放心，我们互加了微信，保证及时提供服务，几乎每天都会通信。”张兆洲对记者说。老母亲提起来就感动，“真和亲人一样啊！”

随着疫情逐渐好转，旅客们希望尽快返回武汉。铁路部门帮忙为这6名武汉朋友订返程车票，铁路哈尔滨局集团公司哈尔滨客运段工作人员徐灿告诉记者，他们还特意叮嘱列车员通过文字，告知这些特殊乘客到站时间以及是否晚点等突发情况。临行前，张兆洲和道里区残联理事长周秀华来到李涛等人的住处，带来了哈尔滨红肠等特产作为离别的礼物。6人和往常一样，在门口举起双手转动着，这是他们对来人表示热烈欢迎的方式。张兆洲已经记不清到底来过多少次，经过两个多月的相处，彼此由陌生到熟悉，如今，他们已经成为好友，每天都要在微信群里互动。

“他们说，在这里身体健康，心情也好，学会做好几样东北菜，都吃胖了。在这里认识的每个人都深深地印在了头脑里，这段经历永难忘记，感谢你们，并邀请你们到武汉去，他们会一起去车站迎接你们！”手语老师姜晓芝翻译之后，在场的人眼眶都红了。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 13 版）