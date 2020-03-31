医保帮扶418万因病致贫者脱贫

人民网北京3月30日电 （记者李红梅）3月30日国家医保局公布《2019年医疗保障事业发展统计快报》，统计快报显示，截至2019年底，基本医疗保险参保人数135436万人，参保覆盖面稳定在95%以上。医保扶贫综合保障政策惠及贫困人口2亿人次，帮助418万因病致贫人口精准脱贫。

统计快报显示，全年基本医疗保险基金总收入、总支出分别为23334.87亿元、19945.73亿元，年末累计结存26912.11亿元。2019年版国家医保药品目录药品已达到2709个，还列入了有国家标准的中药饮片892个。

在医疗救助和医保扶贫方面，2019年全年资助7782万人参加基本医疗保险，直接救助6180万人次。2019年中央财政投入医疗救助补助资金245亿元，安排40亿元补助资金专项用于支持深度贫困地区提高贫困人口医疗保障水平。农村建档立卡贫困人口参保率达到99.9%以上。医保扶贫综合保障政策惠及贫困人口2亿人次，帮助418万因病致贫人口精准脱贫。

在药品采购方面，截至2019年底，全国31个省（区、市）通过省级药品集中采购平台网采订单总金额初步统计为9913亿元。“4+7”药品集中带量采购试点地区25个中选药品平均完成约定采购量的183%，中选药品采购量占同通用名药品采购量的78%。

2019年跨省异地就医结算惠及272万人次，涉及医疗费用648.2亿元，基金支付383.2亿元。2019年底，长三角地区全部41个城市已经实现跨省异地就医门诊费用直接结算全覆盖，联网定点医疗机构5173家，其中上海市设有门诊的医疗机构已全部联网。长三角地区累计结算64.6万人次，涉及医疗总费用14262.2万元。西南五省份（云南、贵州、四川、重庆、西藏）启动跨省（市、区）异地就医门诊费用直接结算。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 13 版）