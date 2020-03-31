“兰姐！是你！”一名医生上了的姐李永兰的车，热情地打招呼。都戴着口罩，李永兰实在认不出，连连抱歉。医生说：“认不认得我没关系，但我们都认得你！”

夜又黑又静，车停了，李永兰摇下车窗说：“你快回家，我看着你进门再走。”

这些日子，李永兰的车始终停在西安交大第一附属医院门口，免费护送抗疫一线的“白衣天使”们平安回家。

迎战疫情，西安市出租汽车管理处和西安出租汽车协会组织了9支“爱心车厢”抗疫支援队，500余辆出租车对口为9个出行需求较多的医院的医务工作者提供免费出行服务。李永兰立刻报了名，“从发起号召到上路运行只用了3个小时的时间，名额都得‘抢’，一听能给抗疫尽份力，大伙都热心得很！”

只要得空，李永兰就拎起消毒喷壶，对车里里外外仔细消毒。“这可马虎不得，得让乘客放心哩！不过我的车不会有刺鼻的消毒水味，消完毒就赶紧开窗通风，不能让医护人员坐在车里还像在岗位上，希望他们坐车时能好好休息休息。”

常常为了等一个人，李永兰要等到凌晨3点多。为了隔离司乘，车前座和后座中间设置了塑料膜，驾驶座不能放倒休息，她也不愿在后排躺一躺，腰酸了就打开车门站一站。她说，“送一次‘白衣天使’，比去哪都高兴！”

“兰姐，给！”一天，医生董娜坐上李永兰的车，递过来一大袋烙饼。“这是我亲手给你烙的，家里人都没这待遇！”像这样的感动，李永兰经历了许多：有时是一句感谢，有时是送给自己的酒精和湿巾，有时是医生分享的抗疫故事。

“医护人员承受了太多，我们能为他们做的太少了。”本是性情中人，一个多月来李永兰掉了不少眼泪。

家人也给她提供全方位保障。一起床就有热乎饭，碗筷递到手里头。李永兰笑着说，“儿子‘属猫’的，别管自己多晚回家都一骨碌爬起来迎接。”儿子跟他爸“较劲”，“你帮我妈擦一次车，我就擦3次！”

西安市出租汽车管理处相关负责人介绍，“这次志愿服务的主体是西安出租车‘爱心车厢’志愿团，坚持做免单接送高龄老人等暖心小事，培养了一批热心暖心的的哥的姐。疫情期间，所有出租车司机免交‘份子钱’，我们还为志愿者们提供口罩、护目镜及各种食品，做好后勤保障。”截至目前，西安出租车“爱心车厢”志愿团累计出车18795次，免费接送医护人员24482人次。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 13 版）