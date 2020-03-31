共克时艰之际，我们能够感受到积极乐观和大爱精神，如对患者的关心、对医护人员的信任、对战斗在抗疫一线各行业人员的致敬，这都是疫情中社会心理的重要表现

在经历重大突发事件后有一些负面情绪，是人的正常反应。人类在长期进化中形成的自我保护机制：通过心理应激反应来提醒我们对外部环境保持警觉、及时调整自己适应环境。

不同人的心理应激反应表现不同。除对上述情绪的影响外，对认知的影响主要表现为认知负荷大：人们每天都会接触到大量信息，有些难辨真伪。这些良莠不齐的信息占用大脑认知加工资源，导致注意力不集中、记忆力和判断力下降。这种情况下，可以有针对性地采取一些方法自我调适。如果情绪压力大，可以借助网络平台，学习放松技术；如果认知压力大，应当减少各种信息的影响，少看手机，多读书或做其他有益身心的事；如果行为方面变化比较大，应当提醒自己及时调整。

国家和社会各层面已经关注到这个问题，已开通多种渠道提供必要心理服务。国家卫健委出台《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则》，要求实时研判受疫情影响的各类人群心理健康动态变化，分级、分类、分阶段干预。各地心理学科研和教学机构、学术组织与社会组织，也在通过心理热线、在线心理咨询、公益讲座、科普文章等方式为人们提供心理服务和科学支撑。

随着疫情防控工作不断推进，大部分人生产生活正在逐步恢复正常，疫情带来的心理影响需要重视起来。患者和家属、疫情严重区域的人们，包括在抗疫一线战斗过的医护工作者、管理者及其家属，他们应当受到社会更多关爱。受影响较大的行业企业以及从业人员、面临升学和就业的学生及家庭等，疫情后心理重建也需要及时跟进。

共克时艰之际，我们能够感受到积极乐观和大爱精神，如对患者的关心、对医护人员的信任、对战斗在抗疫一线各行业人员的致敬，这都是疫情中社会心理的重要表现。方舱医院里医护人员和患者一起跳广场舞的画面“刷屏”，就让我们感受到乐观和信心的力量。

在抗疫的日子，许多人也开始思考自己的生活、工作以及人生。中国科学院心理研究所在近日开展的网络调查研究中发现，这次疫情会对民众生活和心理健康带来一些改变，如更加注意身体锻炼和个人卫生、作息更加规律；还有一些深层次影响，如更加认识到家庭的重要性，更能感受到人间真爱，更能认识到个人工作对于社会的意义。

抗击疫情，我们感受到普通人的强大力量。这次疫情中，每个人都是防控重要一环，戴口罩、勤洗手、少出门、不聚会，大家会自觉思考如何做才对抗疫有帮助。疫情中，我们看到一队队“最美逆行者”，战斗在抗击疫情一线的工作者显示出中国最强正能量，从他们的无私奉献中，我们体会到世界充满爱。

抗击疫情再次凸显社会心理服务体系建设的重要性。党的十九大报告提出要加强社会心理服务体系建设，十九届四中全会再次强调要健全社会心理服务体系和危机干预机制。社会心理服务体系是国家治理体系的必要组成，社会心理服务与我们每个人息息相关。在应对疫情乃至社会治理的公共管理实践中，要充分尊重人民群众心理需要，在个人、组织、社会、文化等层面做好心理服务，使社会心理服务体系成为社会治理体系有机组成，有法律法规和运行机制保障，有社会共识和文化认同支持，我们有信心、有能力更好地应对种种挑战。

（作者为中国科学院心理研究所副所长、中国心理学会副秘书长）

推荐读物：

1.《新型冠状病毒感染的肺炎公众心理自助与疏导指南》：中国心理卫生协会编著；人民卫生出版社出版。

2.《应对新型冠状病毒肺炎疫情心理调适指南》：国家卫生健康委员会疾病预防控制局指导；人民卫生出版社出品。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 20 版）