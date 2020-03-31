日前，湖北拟提拔重用5名在疫情防控工作中表现优秀、业绩突出、群众公认的干部，以激励更多党员干部在战疫一线冲锋在前、拼搏奉献；山西省委组织部出台18条措施，激励关爱抗疫一线基层党员干部……近一段时间，各地以不同方式关心关爱抗疫一线的基层干部，让他们备受鼓舞、充满斗志。

在这场疫情防控阻击战中，广大基层干部和群众想在一起、干在一起、苦在一起：从送药送菜，到消毒杀菌，再到组织病患隔离、安排住院对接，以及给部分群众做心理疏导等等，都有基层干部忙碌的身影。他们工作繁杂、千头万绪，有的甚至家人和亲属感染了病毒，仍坚持不下“火线”，从早忙到晚，只为了让更多群众平安无恙。在全国上下努力下，目前全国疫情防控形势持续向好，疫情蔓延扩散势头得到基本控制。广大基层干部贯彻落实党中央的决策部署，一手抓疫情防控，一手抓决战决胜脱贫攻坚、助力企业复工复产等工作，发挥了积极作用。

基层干部在工作中也顶着巨大压力。基层干部在防疫工作中更是上面千条线，下面一根针，要看相关文件、群内消息，要听上级指示、群众意见，还要排查登记、填写数据、上报情况……事实上，身在基层，他们人手不足、权力有限，能调动的资源也相对匮乏，他们既要对“下”，也要对“上”，因此在工作中有时难免疲于应对。

前不久，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发通知，就关心关爱疫情防控一线城乡社区工作者提出8方面措施，明确要求对城乡社区工作者适当发放工作补助，切实做好城乡社区工作者职业伤害保障，保障城乡社区工作者身心健康……这对于广大战斗在抗疫一线的基层干部来说，无疑是增添了新的动力。

关心关爱基层干部，就是要从实处着眼。各地在出台相关办法和措施时，要按照中央要求，落细落实。对于在一线连续奋战的基层干部，要让他们及时“换换肩”“喘口气”；发放津贴补贴时，要充分向一线干部职工倾斜；有的干部心理压力大，要及时安排健康体检和心理减压；此外，各级领导在安排工作时要从实际出发，力戒形式主义官僚主义，不给基层增加无谓的负担。只有对基层干部多一些理解、多一份关心，才能进一步激发他们的干劲和斗志，从而在基层担当有为、建功立业。

当前，防控疫情形势依然复杂严峻。广大基层干部要继续发扬好作风，坚守岗位、守土有责；要在科学精准防控同时，积极有序推进复工复产，抓好脱贫攻坚等工作，确保党中央的重大决策部署得到落实。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 19 版）