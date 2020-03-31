近日，一首中阿双语原创歌曲在中国和埃及的网络上发布，点赞中国防控新冠肺炎疫情取得的积极成效，获得了两国网友的喜爱。

“中国抗击疫情的成果实属来之不易，我们真心为中国人民的努力与付出点赞。”歌曲创作的发起者和作曲者、埃及音乐人伊哈布·哈米德告诉记者。“尽管埃及和中国相隔万里，但埃及民众一直关注着中国的疫情防控进展。”伊哈布每天都跟踪相关新闻，了解最新情况，中国抗疫一线的许多故事让他感动。“中国政府采取了强力有效的措施，中国民众积极支持和参与抗疫行动。经过艰苦努力，疫情防控取得阶段性重要成果，经济社会秩序加快恢复，这一成绩令人惊叹！”伊哈布为之感到由衷高兴。

“作为一名音乐人，我希望用歌曲表达对中国朋友的祝福与赞美之情。”伊哈布说。这一想法和埃及诗人艾哈迈德·麦达尼不谋而合，两人分别开始创作歌曲和歌词。“在创作过程中，中国抗击疫情的一幕幕场景不断在我脑海中浮现。”伊哈布说：“我想到中国快速高效地建成两所专门收治医院，想到各地医护人员驰援湖北、勇敢‘逆行’，想到中国人民顽强拼搏、团结一致……我相信中国人民完全有信心有能力克服困难。”

源源不断的故事激发灵感。在中埃两国友人的合作下，歌曲很快制作完成，并通过多个渠道发布。歌曲节奏鲜明，旋律富有阿拉伯特色，歌词鼓舞人心，一经推出便受到两国网友的热烈欢迎：“听这首歌我激动得流泪了。感谢埃及朋友！”“中国好样的，我们一起加油！”

“团结合作让我们更强大。”伊哈布表示，中国的很多经验值得学习。现在中国正努力协助各国抗疫，派出医疗队、捐助相关物资、分享抗疫经验等，体现了中国人民患难与共的精神和中国的大国担当。

（本报开罗3月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 17 版）