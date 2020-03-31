有针对性加大无症状感染者筛查力度

3月30日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。领导小组成员黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记主持召开的中央政治局会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，针对国内外疫情防控形势新的重大变化，将应急措施和常态化防控相结合，及时完善防控策略和应对举措，进一步做好无症状感染者防控工作，推动经济社会发展早日步入正常轨道。

会议指出，当前我国境内疫情防控向好态势继续巩固，复工复产积极有序推进，成绩来之不易。但全球疫情正处于大流行阶段，任何国家都不能独善其身。要实事求是科学研判疫情形势，保持清醒头脑，充分认识我国疫情防控面临的风险压力和工作艰巨性。继续做好重症患者救治、出院患者14天隔离与28天随访等工作，强化医疗机构发热门诊相关病例监测和传染病网络直报，做到“四早”。各地要坚持公开透明发布信息，不允许为了追求病例零报告而瞒报漏报，这既有利于引导公众做好防护，也有利于积极有序推动复工复产。要继续做好疫情跨境输入输出防范。加强检测力量和设备设施配备，对所有入境人员实施核酸检测，切实守好外防输入关口。驻外使领馆和相关部门要做好我在境外公民领事保护、防护指导和物资保障，保护他们的生命安全和身体健康。

重点

突出做好无症状感染者监测、追踪、隔离和治疗

会议指出，当前巩固疫情防控成果，防止出现防控漏洞，必须突出做好无症状感染者监测、追踪、隔离和治疗。要有针对性加大无症状感染者筛查力度，将检测范围进一步扩大至新冠肺炎病例和已发现的无症状感染者的密切接触者、有特殊要求的重点地区和重点人群等。

一旦发现无症状感染者，要立即按“四早”要求，严格集中隔离和医学管理，公开透明发布信息，坚决防止迟报漏报，尽快查清来源，对密切接触者也要实施隔离医学观察。抓紧在疫情重点地区抽取一定比例样本，开展无症状感染者调查和流行病学分析，研究完善防控措施。同时，做好患者出院后按要求复查，加强复阳人员医学管理等工作。

据新华社