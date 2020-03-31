跨界经营非常态 企业需早做打算

疫情发生以来，不少企业开始跨界经营。据了解，目前，国内已有3000多家企业宣布“跨界”，“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务成为跨界热点。此外，受到冲击的餐饮等行业也在积极求变，采用“外卖”、半成品等方式展开自救。然而，随着疫情形势的变化、复工复产工作的推进，各行各业逐渐恢复正常。跨界企业迈出的步子是收回来，还是继续往前走？跨界成本几何？效果如何？（3月30日《工人日报》）

加油站卖菜、车企生产口罩、化妆品公司生产消毒液、影院卖防疫物资等等，类似企业跨界经营的现象，在疫情期间比比皆是，几乎成为普遍现象。由于疫情令社会经济按下“暂停键”，各行各业均陷入停滞状态，部分企业看到防疫物资紧缺，为了抗疫所需，开始主动增加相关业务；还有一些企业则是基于自保，被迫采取跨界经营的策略，以挖掘现有资源潜力，拓宽经营范围，增加收入来源，保障员工有事做，避免大规模裁员。

企业跨界经营无论是主动还是被动，都是基于生存和发展所需，在疫情这种特殊时期，活下去是首要目标。至于如何更好地生存，则取决于企业的整体实力以及经营策略。实力强大的企业，可以大胆尝试跨界，开拓新市场，或者为了履行社会责任，积极投入战“疫”物资供应。这种跨界选择，往往需要付出巨大代价，尝试成本高，费用支出大，回报并不理想，但收获了社会荣誉和口碑，为将来打下基础。

在正常秩序的市场环境下，企业也经常会有跨界经营的策略，但都是为了扩张边界、提高收入和盈利，也就更有计划和目标。跨界经营的市场风险很大，企业进入一个全新的领域，与之前的业务关联较弱，往往发挥不出原有优势，难以形成1+1>2的效果，如果经营不善，反而会造成巨额亏损，只能败走麦城了。而在疫情期间，企业跨界经营大都是应急所需，本就缺乏长远战略规划，更遑论长期盈利了。

在疫情逐渐被控制住，各行各业开始快速复工复产之际，企业也需要尽快对跨界经营项目重新审视，评估是否还有必要继续经营下去。毕竟现在许多行业都是产能过剩，经营者众多，跑道过于拥挤，很难容下新的竞争者。而且，企业跨界经营大都只是应急需要，与其他对手相比，未必有足够的竞争力，长期比拼下去的话，可能就会陷入亏损泥潭之中。比如目前几千家企业跨界做口罩，迅速推高产能，缓解了口罩供应压力，但疫情过后，必然会造成产能过剩，价格大幅下跌，跨界者就会失去竞争力，还是早日做好调整的准备为妙。

非常时期的跨界经营，本身就不是常态化现象，就不能跟平日一样核算，需采取应急机制下的核算体系，方可权衡整体利弊。究竟是赚钱还是赚了名声，企业都要有一个清晰明了的结论，避免成为一个糊涂账。而且，如果明确疫后退出的打算，就应制定好跨界项目退出计划和时间表，按照疫情的发展形势，一步步落实，从而达到有的放矢，防范拖延过久而贻误时机。