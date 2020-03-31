复工复产安全意识要跟上

新华社记者 王新明 李黔渝

3月30日中午，T179次列车运行至湖南郴州境内时发生脱轨，初步排查，脱轨原因是列车撞上连日降雨引发的塌方山体。近日贵阳一混凝土公司厂区内发生滑坡，7人遇难。3月份以来，多地发生火灾、交通事故，造成多人死伤。这些事故暴露出复工复产中安全意识不足、安全生产仍存薄弱环节。

随着新冠肺炎疫情防控形势向好，企业复工复产提速，而我国提前进入汛期，事故隐患和安全风险交织叠加，安全生产面临新挑战。

连日来，各地出台政策支持复工复产，很多企业增人、增设备，加班加点生产。为了抢时间、补损失，一些地方和企业出现安全意识松懈、隐患排查处理不及时、安全责任落实不到位等问题。

复工复产，有备方无患、无备易遭难。抢生产必须稳安全，不能只把安全画在图上、挂在嘴上，要全面排查项目流程、生产过程、施工进程，运用大数据等技术手段，及早发现疫情防控、生产经营、备汛防汛等方面的风险隐患。对于已经发现的隐患点要随时掌握动态、及时消除，确保安全防线牢固可靠。

汛期到来，极端天气事件将明显增多，洪涝灾害随时可能发生，自然灾害与安全生产事故叠加发生的风险上升。对安全要细之再细、慎之又慎，高度警惕一些企业盲目抢工期、赶进度而放松安全管理。要分区分类、精准监管，“一园一策、一企一策、一事一处理”，防止因“细枝末节”违规而酿成大祸。

遏制安全事故，“惩前”要落到实处，“惩前”是为了“毖后”，二者结合才能防患于未然。要严以履职，地方政府部门要严格落实领导责任。作为承担安全生产主体责任的企业，要在有关部门指导和监督下，提升主要负责人和员工安全意识，将安全管理落实到企业生产经营全过程，让人人成为安全管理操作员和监督员。

目前疫情形势依然复杂，防疫、防汛、复工复产、安全生产，哪一个都不能放松。安全意识不容滑坡，这样才能保证各项工作顺利有序推进，让持续向好的势头延续。