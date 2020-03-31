依法严防境外输入 大力巩固防疫成效

外防输入是当前防控工作重中之重，“陆海空”各个关口依法严防非常必要。我国及时完善防控策略和应对举措，把重点放在外防输入、内防反弹，严格管控进出境人员，体现了负责任的大国担当，也是对全球公共卫生安全的有力维护。待到赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争之时，一切冰封和各种阻碍，必然随之化解消散。

3月30日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。中国民用航空局有关负责人表示，“五个一”政策出台后，3月29日至4月4日计划航班量仅为108班，相当于疫情暴发前全国国际客运航班总量的1.2%。发布会上，国家卫生健康委还通报了国内外疫情情况，据世界卫生组织最新通报，全球当日新增确诊病例超过6万例，累计确诊病例增速连续7天超过10%。（相关报道见03版）

目前全球新增病例每天以数万计，我国防止疫情境外输入的压力持续加大。此前，为了遏制境外新冠肺炎疫情输入风险的高发态势，民航局根据国务院疫情联防联控工作要求，决定进一步调减国际客运航班运行数量，要求每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条，且一周不得超过1班，即“五个一”政策。事实上，近期我国不仅依法采取措施严防航空领域输入病例，对来自陆路、水路口岸的疫情输入风险也采取了有力防控举措。有关部门要求继续暂停所有公路口岸的国际旅客运输服务，我国正式开放的水运口岸目前也全部暂停旅客运输服务。

外防输入是当前防控工作重中之重，“陆海空”各个关口依法严防非常必要。有关部门继续加强航空口岸疫情输入输出防范，做好境外疫情经陆路水路输入风险防控工作，各种措施将确保境外疫情输入风险能够降到最低，有效防止疫情跨境传播。

经过全国上下和广大人民群众艰苦努力，我国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，成绩来之不易。当前，国内外疫情防控和经济形势正在发生新的重大变化，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，我国疫情输入压力持续加大。目前全国本土疫情传播已基本阻断，境外输入病例已占新增总数的绝大多数，截至3月29日，境外输入累计确诊病例达723例。

在境外输入病例持续增加的压力下，我国对国际航空客运量进行控制，对陆路、水路口岸进行管控，是不得已而采取的临时性措施，也是巩固现有防疫成效的必要举措。在当前疫情下，这些限制性举措可以尽量减少不必要的、非需要出入境活动，这不仅可以有效阻止疫情通过出入境渠道传播，更可以有效保护包括被限制入境者在内的所有中外人员生命安全和身体健康。这些限制性举措也参考了当前多个国家的做法，在严格管控的前提下，可以确保国际国内的客流和物流运输，在严防疫情输入风险的同时，有助推进全球合作抗击疫情。

涉及“陆海空”各口岸防疫的相关部门，在严格执行各种限制性措施的同时，还应积极做好从境外到国门、从国门到家门的全链条防控。相关部门应加大一线技术保障，加强核酸检测试剂配备，确保“检得准、检得快”。要将筛查出的确诊病例、疑似病例等所有相关人员信息通报地方，确保无缝对接、闭环运作。各部门还要与卫健部门合作，密切跟踪全球疫情发展态势，多渠道收集疫情信息，在各关口开展精准布控拦截，不断提高检疫查验的针对性和有效性。

采取各种举措依法严防境外疫情输入，最终目的是为了彻底战胜疫情，尽快恢复正常生产生活秩序和经济社会秩序。因应国内外疫情防控形势，我国及时完善防控策略和应对举措，把重点放在外防输入、内防反弹，严格管控进出境人员，体现了负责任的大国担当，也是对全球公共卫生安全的有力维护。待到赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争之时，一切冰封和各种阻碍，必然随之化解消散。