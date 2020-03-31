疫情期间低龄孩子的家长如何做到有效看护

近期，我国多地新冠肺炎疫情稳定，但不少大城市都还有输入性新冠肺炎病例。同时，户外大好春光，让圈在家中已久的“神兽”们待不住了。孩子要出门，大龄的可以讲清楚防护措施，而对于年龄较小的孩子外出时的防护问题，还需家长们关注。“要警惕，莫恐慌，勤洗手，戴口罩，别乱摸，多通风，不扎堆儿，少闲逛，多锻炼，重营养，不舒服，早发现，若接触，还发热，发热门诊去就诊。对医生，不隐瞒，放轻松，遵医嘱，你我他，齐防护，好心情才能赢。”首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃在联防联控机制新闻发布会上给家长们介绍了便于记忆的顺口溜。

新型冠状病毒流行期间，专家们反复建议，减少去人员密集的场所和不通风的空间。如果儿童不得不外出，比如接种疫苗，王荃建议：单独预约，分散接种。“有一些需要连续接种的疫苗，短时间的、暂时的中断并不会导致之前接种的疫苗白种了，只需要在条件允许的情况下尽早补种中断的这一剂就可以了。但是也要提醒大家，有一些疫苗不能延迟接种，比如狂犬病疫苗，如果被狗咬伤，当天一定要去接种狂犬病疫苗，不能延迟接种”。

由于还没有开学，很多小区院子里，玩耍的孩子比较多。王荃建议年龄较小孩子的家长一定要带孩子到人少的地方，不要扎堆儿，同时做到有效看护。“孩子的手愿意到处去摸、去碰，还喜欢在自己的眼睛、嘴里或是脸上摸一摸，甚至有一些小宝宝还喜欢舔东西，碰到这种情况一是要看住，要及时制止”。

外出时，孩子可能不愿意戴口罩，对于一些低龄的孩子，可以采取做游戏、讲故事等方法，进行一些角色扮演。比如，让孩子给玩具戴口罩，他自己也就接受口罩了。王荃提醒，儿童的脸形相对较小，尤其是低龄儿童，所以家长一定要买儿童专用的一次性口罩，千万不要用大人的口罩代替。儿童戴口罩和摘口罩的方式和成人是一致的。

1岁以下的婴儿不适合戴口罩，年龄比较小的孩子又戴不住口罩，该怎么办？

王荃介绍，不适合或不能戴口罩的孩子主要以“被动防护”为主，即靠父母、家人、看护人的防护来间接保护孩子。王荃说：“看护人要戴好口罩；不要对着孩子打喷嚏、呼气；咳嗽和打喷嚏时，用纸巾或手臂捂住口鼻。手臂要及时清洗，纸巾别忘了丢弃。”

用餐方面，家长不要跟孩子共用餐具；给孩子喂食，不要用嘴吹食物，更不可用嘴咀嚼完食物再喂给孩子。家长和孩子玩耍、抱孩子之前要洗手。外出时，尽量不乘坐公共交通工具，和其他人保持至少在1米以上的距离。回家后，把外面穿的衣裤换掉。

家里要定期通风，每天通风2-3次，每次大概20-30分钟。通风时，可以一个屋一个屋通风，孩子不要待在正通风的房间里，以免着凉。如果家长有呼吸道感染，感冒了，或者有别的症状，一定要戴口罩，要做好适当的居家隔离。

王荃建议带低龄宝宝外出时，可以带一些含酒精的一次性手消毒液给宝宝的手消毒。其实，即便疫情过去了，这些做法也应该贯穿在日常对幼儿的照顾中。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报