浙江所有无症状感染者按确诊病例要求管控

本报杭州3月30日电（中青报·中青网记者 董碧水）记者今天从浙江省政府新闻发布会上获悉，面对境外严峻的疫情形势，浙江作为侨务大省，将全面加强境外人员入境和防疫管理；对所有无症状感染者按照确诊病例管控要求执行，一经发现，立即收入定点医院进行14天集中隔离医学观察。

截至3月29日24时，浙江累计报告境外输入确诊病例37例，累计出院病例9例，现有重症病例1例。3月26日，浙江省报告1例境外输入关联本地确诊病例。

浙江省防控工作领导小组办公室常务副主任、省政府副秘书长陈广胜表示，浙江将完善境外疫情输入“全员、全方位、全链条”精准防控、闭环管控。“全员”是指管控对象从原先面向疫情严重国家和地区的入境人员转为所有国家和地区的入境人员；“全方位”是依托“大数据+网格化”，对入境来浙人员信息做到“预先知、登机知、落地知”；“全链条”是申报、入境、转运、隔离、社区管控和医疗救治“六道关”，实现入境来浙人员从“大门”到“小门”的无缝对接。

无症状感染者是当前疫情防控的突出隐患。浙江对所有无症状感染者严格按照确诊病例管控要求执行，一经发现，立即收入定点医院进行14天集中隔离医学观察；期满须经两次连续标本核酸检测阴性，且采样间隔时间大于24小时。在定点医院解除隔离后，参照确诊病例康复期管理要求，转至集中隔离点继续观察14天。

为便于确需回国的侨胞和留学生出行，浙江开通了从意大利米兰至温州的临时航班，优先安排老、弱、孕等人员返浙返乡，并设立浙江海外侨胞抗疫关爱基金，先期将重点救助浙籍人员较为集中的意大利、西班牙、法国、德国等10个国家的侨胞和留学生群体。

来源：中国青年报