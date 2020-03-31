人大代表张伯礼：愿与病患“肝胆相照”

在方舱医院关门、武汉新增确诊病例“清零”后的日子里，全国人大代表、中央指导专家组成员、中国工程院院士张伯礼，依然精确地规划着自己每天的行程安排，这位72岁老人的时间太宝贵了！身为全国人大代表的他在不见硝烟的战场忠实履行职责。

这些天来，他几乎每天与国外专家开视频会议，介绍中医药防治新冠肺炎的经验、探讨全球疫情走向；他穿上写着“老张加油”的防护服去康复驿站为隔离者搭脉问诊，几个小时下来，里面衣服湿透，全然不顾。有人劝他，您老这把年纪别这么拼了！他眉宇间一丝凝重，“抗‘疫’不问年龄，我还真是忘了自己多大岁数了。”

武汉“清零”那天，张伯礼在武汉度过了72岁生日，医护人员为他捧来蛋糕，他感慨地说，“‘清零’就是最好的生日礼物了！”

1月27日，武汉“封城”后的第三天，张伯礼作为中央指导专家组中医专家逆行武汉，“1月中旬我们就盯着这个病的发展，当时就想过要去武汉”。十几年前，张伯礼曾率队战“非典”，筹建了全国第一个中医红区，成建制队伍入驻，取得了实战经验。这一次，他渴望早期介入，让中医药疗法更快地派上用场，阻断疫情蔓延。

刚到武汉的情景令人惊心。“发热门诊拥挤不堪，医院不堪重负，各种症状的患者快把医院挤爆了。”在没有特效药的情况下，张伯礼提出对四类人群（确诊、发热、疑似、留观）采取分类管理、集中隔离；对集中隔离的疑似、发热患者采用“中药漫灌”的治疗方法，给予以治湿毒疫为主要功效的中药袋装汤剂，“相同病因、相似症状，对大量患者只能用通治方药普遍服用”。这些兼具针对性与操作性的建议，成为全国疫情防控工作的重要决策。

接诊了许多患者，张伯礼能体会到他们的处境，“隔离病人多处于恐惧、焦虑、无助中，心理问题很严重。”他认为，对这些病人要抓紧时间给予中药治疗，“中药在早期治疗中可以控制病情发展，服用中药，对病人心理也是一种安抚，（可以）稳定情绪，提升信心。所患之证纤悉相同，至于用药取效，并无差别。”张伯礼学习古人经验，提出的“中药漫灌”成为帮助很多人走出困境的希望。“2月初至今，已发出超过100万袋中药，四类人中确诊病例从80%降到3月初的个位数。严格隔离加上普遍服中药，截断了病势扩大蔓延，为控制疫情打下基础。”张伯礼说。

为落实“应收尽收，应治尽治”，中央指导组决定建立方舱医院收治轻症患者。他和刘清泉教授提出“中药进方舱、中医包方舱”，获得批准。武汉江夏中医方舱在2月14日开舱，他们率领来自天津、江苏、湖南、河南、陕西等地的中医医疗团队进驻方舱医院。

这里的患者主要服用中药，还在医护人员的带领下，每天打太极、练八段锦，并辅以按摩、刮痧、敷贴和针灸等。“中医疗法全都上了，是综合疗法。”张伯礼认为，很多患者吃药加上运动之后，精神状态明显好转，症状大为减轻。

这家中医方舱医院运行了26天，共收治新冠肺炎轻症和普通型患者564人，创造了轻症病人零转重、痊愈病人零复阳、医护人员零感染的“三个零”纪录。中医治疗方案陆续被推广到其他方舱医院，病患普遍使用了中药。

“这表明用中药可以治疗轻型、普通型新冠肺炎患者，其疗效主要体现在显著改善症状、缩短病毒核酸转阴的时间，尤其是降低轻症转成重症的比例。这是核心指标。”张伯礼同时提出，推动中西医结合治疗，重要的在于“结合”，不是“单打独斗”。比如救治重症患者，如果没有呼吸机，没有呼吸支持、循环支持等综合救治，病人连命都保不住，中医的治疗也就无从谈起，“这是常识！在抢救患者时，谁有办法谁上，中西医和谐共生，一切为了生命！”

3月20日，江夏方舱医院送走最后一个病人，可张伯礼的工作远没有结束。在方舱医院建舱之初，他已经开始考虑患者后期康复干预的问题，要对治愈患者进行康复评估、诊治及医学观察。他组织开设了两个康复门诊，2月中旬已经开展工作。如今在中国工程院和腾讯基金会的支持下，他已投入到对全国感染的医务人员进行的康复期管理和干预工作中。新冠肺炎病毒从感染到康复的变化规律是怎样的？在他看来，这些需要长周期的观察研究，而康复管理获得的经验无疑是宝贵的临床资料。

作为全国人大代表，张伯礼提出修改《野生动物保护法》的建议，杜绝一切野生动物的市场交易，严禁食用陆生的野生动物。这一建议被全国人大常委会采纳。他同时提出应对《传染病防治法》进行修订，加快建立重大公共卫生事件应急体系建设，将中医药医疗纳入其中，在疫情发生后成建制介入。

由于不分昼夜地高负荷工作，张伯礼胆囊炎急性发作。2月19日，他在武汉进行了胆囊摘除手术。术后几天，这位老人又不顾医生劝阻，迫不及待地开始工作，他笑称：“这回把胆留在了武汉，看来这辈子注定与患者‘肝胆相照’了。”

中青报·中青网记者 胡春艳 来源：中国青年报