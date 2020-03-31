武汉：61家医院已恢复功能 收治非新冠患者

3月30日16时，湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部召开第60场新闻发布会，介绍武汉市有序恢复正常医疗秩序进展情况，并回答记者提问。

已有61家医院恢复功能

武汉市人民政府副秘书长李涛介绍，武汉市推进医院综合收治能力恢复，积极收集分析非新冠患者需求信息，优先解决危急重症医疗需求，武汉市确定66家大中型医院和专科医院，推进服务功能恢复，有序开展非新冠患者的医疗救治工作。截至3月29日，61家医院完成功能恢复，其余5家医院正在全力推进，月底可向社会全面开放。

武汉市第一医院开放肿瘤门诊

武汉市第一医院院长魏力介绍说，该医院从3月24日正式开始恢复医疗秩序，考虑到肿瘤患者及其特殊性，已经优先开放了肿瘤门诊，对肿瘤患者可以按照正常的就医秩序收治入院，进行正常的放疗和化疗治疗。

对非新冠肺炎病肾透析患者，武汉市第一医院也是坚持优化流程，提供一站式的服务，包括挂号、缴费、诊疗，医院共投入了123台机器，早中晚三班倒，确保600余名的非新冠肺炎病肾透析患者，得到正常的治疗。

疫情期间，武汉儿童医院共接收分娩2078人次

武汉儿童医院院长邵剑波介绍，疫情期间，医院作为非新冠患者的收治医院，一直保持着正常的医疗秩序，持续为孕产妇和分娩孕妇保持服务。从1月23日至今，共接收分娩2078人次，占全市分娩比例14%。妇产科门诊全部实施分时段预约就诊，所有诊室配备了空气消毒剂，进行循环空气消毒。

帮助新冠康复患者做好心理调适

就新冠康复患者心理调适等问题，武汉市精神卫生中心主任李毅说，除了患者自身调适以外，身边人的态度和行为也很关键。患者的家庭、同事、朋友也要建立良好的沟通技巧，学会设身处地的换位思考，从患者的角度考虑，才能给予康复患者更多地理解和支持。给予他们恰到好处的一些照顾，要做一个积极的倾听者。也就是说，他倾诉的时候要认真听，也要成为一个长期的陪伴者，“只要有你需要，我一直都在你身边”，让康复患者得到安全感。

为返岗员工建立健康档案

武汉市卫生健康委员会副主任王卫华表示，武汉市即将复工复产，将从以下方面做好复工复产的疫情防控工作：一是明确责任、落实“一责两案”，“一责”就是企业的主体责任，“两案”指疫情防控方案和应急预案，以及企业的复工复产方案。二是严格把好返岗的入口，对每一个返岗的员工要进行健康排查，做到“一人一档”，做好返岗员工的健康档案。企业要设置隔离点，确保每一个人员身体健康以后方可返岗。

（吴 岩 本报记者 刘志伟）