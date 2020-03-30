海外学子视频连线抗疫专题交流会举办

我国经过两个多月的艰苦卓绝的新冠肺炎疫情防控全民战争、总体战和阻击战，取得阶段性成果，但全球其他国家的疫情在持续蔓延、快速传播。在此严峻的形势下，留学生作为一个特殊的群体，身处异国他乡，他们的生命安全和身体健康令人十分牵挂。近日，中国驻美使馆邀请张文宏教授，给在美的留学生、华侨华人上了一趟疫情网课。为增强海外学子抗击疫情的信心，提高自我防护能力，确保身心健康，3月29日晚，“一带一路”医学人才培养联盟和江苏徐州市中心医院联合举办了“命运与共，全球战‘疫’——海外学子视频连线专题交流会”。

在视频连线会上，国家卫生健康委员会人才交流服务中心党委书记、主任张俊华指出，截至3月29日，新冠肺炎传播已经波及全球200多个国家和地区，全球累计确诊病例超过68万人，3.2万人失去了宝贵生命。新冠肺炎疫情严重威胁世界各国人民的生命安全和身体健康，疫情的发展令人揪心。

张俊华说，人们不会忘记，在国内疫情最严重的时候，留学生们纷纷购置口罩等防护物品寄往国内，支持国家抗击疫情。现在疫情中心转向国外，我们还有很多留学生身处海外，“儿行千里母担忧”，祖国十分关心海外的学子。国家各部门和我国驻外使领馆也想方设法为留学生提供服务，解决实际困难。他希望，留学生们应积极做好防护，树立信心，科学应对，一定能够战胜疫情，顺利完成学业。

视频会上，专家们根据海外疫情和留学生的实际情况，围绕新冠肺炎的科学防控、留学生的自我防护、疫情下的心理疏导和日常生活的注意事项等专题进行了详细讲解。美国杜克大学医学院内科学和行为科学教授蒋蔚、江苏省徐州市中心医院党委书记杨晶及该院相关专业的专家武焱旻、徐伟、陈保云作专题讲座。同时，来自美国匹兹堡大学杨德毅、美国华盛顿大学张艾、法国巴黎萨克雷大学张亚龙、澳大利亚皇家墨尔本理工大学吴思谕以及英国华威大学胡宇彤同学五位海外留学生代表参加视频连线。

蒋蔚在《在灾难中历练心智》的报告中介绍了在疫情灾难面前，如何做好心理应对和准备。武焱昱的报告《知彼知己，百战不殆——滚蛋吧，病毒君》，从呼吸专业防护的角度，介绍了新冠肺炎病毒的特点、传播途径和防护知识。徐伟从留学生看病、付费给学生们提出了很好的建议，并重点介绍了英国的医疗保障体系。陈保云的《新型冠状病毒肺炎疫情下如何做好自我防护》的报告，从居家防护的角度，介绍了生活中如何做好防护，非常实用。最后，张俊华以非常暖心的“海外学子，你们还好吗？”为题，为留学生介绍了疫情形势，提供了丰富的信息资源，并用生动的事例和问答的形式，讲解疫情防控知识。专家们的报告涵盖了新冠肺炎防护的方方面面，有医学专业知识，也有心理预防和政策解读。专家的报告既有问题的客观分析，更有情真意切的关心、嘱咐和挂念，让观看视频的留学生深受感动。

随后，在视频连线环节，留学生们介绍了各自所在国家的疫情，就各自关心的问题向专家进行了提问。专家们就学生关心的面对疫情如何安排学习和生活？如何保持乐观的心态？如何做好个人防护？回国需要注意什么等问题一一进行了解答，现场气氛热烈。

视频连线交流会得到了海外留学生的极大关注，来自多个国家近3.7万人观看了视频直播。观看视频连线直播的海外留学生也纷纷留言，盛赞专家的报告，收获很大。通过这次视频连线活动，学习了新冠肺炎的防护知识，提升了自己的疫情防护能力，感谢祖国的关心，感谢主办方组织的活动。留学生们对战胜疫情充满信心，一个叫“乐乐”网友说，我要把这次危机当作自我磨练和提升的过程。学生们互相鼓励，一定要保护好自己，大家都要平安无事，顺利完成学业。

在会议总结阶段，张俊华表示，这次活动的目的是让我们广大的海外学子进一步了解疫情防控知识，进一步提高自我健康管理能力。中华民族具有坚韧不拔的毅力和自强不息的精神，希望大家要坚定信心，做好自我防护，不论身处何处，祖国永远是你们坚强的后盾，我们坚信战胜疫情的那一天一定会到来。

另据悉，针对新冠疫情，“联盟”开展了系列视频连线活动，包括基层卫生人才培养、新冠肺炎救治的团队合作、新冠肺炎与基层医生能力提升和新冠肺炎防控的国际经验等专题，邀请了钟南山院士、李兰娟院士、乔杰院士等知名的专家学者以及抗疫一线的临床专家进行报告，产生了较大影响。