突如其来的新冠肺炎疫情，给中国人民带来了一场大难，更带来一场大考。

几个月来，14亿中国人民同舟共济，众志成城，同疫情进行顽强斗争，打响了一场抗击疫情的人民战争。时至今日，阴霾渐散，春暖花开，疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。来之不易的成绩彰显了人民的力量。习近平总书记强调，“战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民”“人民才是真正的英雄”。

人民是真正的英雄，是战胜疫情的根本力量。在这场人民战争中，14亿中国人团结如一人，无论是喧嚣的城市还是边远的乡村，无论是发达地区还是脱贫路上，无论男女老幼，无论党员群众，都同心奋斗，行动一致。党员干部冲锋在前、英勇奋战，抗疫一线高高飘扬起火红的党旗。医务工作者白衣执甲、逆行出征，书写新时代的感人篇章。中国人民解放军指战员闻令而动、勇挑重担，展现“铁军”力量。广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者不惧风雨、坚守一线。海内外华人捐款捐物，以善举为抗疫传递暖暖爱心。广大群众响应政府号召，自觉自愿宅在家中自我隔离。这种举国同心、守望相助的壮丽画卷，让我们看到了人民群众汇聚起来的磅礴力量。有外国友人感叹：灾害面前，只有中国才有这样的动员力和战斗力。

回顾中华民族的历史，有长期走在世界前列的辉煌，也有近代以后的灰暗，在历史的磨难下，中国人甚至一度被讥为“东亚病夫”，彼时人民中蕴藏的力量只能是深埋的地火，不见天日。

带来历史转折的是中国共产党。中国共产党是马克思主义的新型政党，坚信人民是历史的创造者，坚信人民是真正的英雄，其初心和使命就是为人民谋幸福，为中华民族谋复兴。只有为了人民，才能赢得人民的信任和支持，才能把人民动员起来、组织起来、团结起来，凝聚成创造历史的伟大力量。

尽管历史上的那些统治者，时不时地把“水能载舟，亦能覆舟”挂在嘴上，甚至扯起“民贵君轻”的遮羞布；资产阶级政党也自称代表人民，甚至为了赢得几张选票会给工人阶级和其他群众一些让利和好处，但在资本的牌桌上永远是资本家利益优先，他们都从未真正赢得民心。

中国共产党，是真正为了人民的政党。只有这样的党，才能“一切为了人民、一切依靠人民”，在革命、建设、改革中，才能将中华民族前所未有地团结起来，“唤起工农千百万，同心干”。在这场严峻的抗疫斗争中，我们党一开始就把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为最重要的工作来抓，一条条暖人心的政策，一件件聚民心的举措，把中华儿女紧紧联在了一起。

人民战“疫”为人民，人民战“疫”靠人民。中国人民的力量与奋斗，让一个个“不可能”变成了“可能”。“只要我们紧紧依靠人民，就没有战胜不了的艰难险阻”。我们有信心、有能力、有把握赢得疫情防控战的最终胜利、赢得决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的最终胜利。

（作者为求是杂志社联络发行部主任）