战“疫”中，咱每个人都是英雄

3月24日，国家主席习近平与波兰总统杜达通电话时强调，战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民。人民才是真正的英雄。

的确，正是因为14亿人同舟共济、顽强坚守，我们才迎来了胜利的曙光。在这场战“疫”中，无论是卡点值班、门岗巡查、志愿服务，还是配合检查、宅家不出、进行隔离，每个人都是在战斗，都是英雄！

很多人、很多事，从前素昧平生，之后却绝不遗忘。

“国家需要的时候我尽力了”

“简直是只不打鸣的公鸡！”清晨5点，北京市朝阳区安贞街道办事处平安办公室副主任王彬走出家门时爱人甩出一句牢骚话。春节后王彬每天如此，天不亮就出了家门，他要赶在这个城市醒来之前把辖区内小区的门岗巡查一遍。看似简单的事，坚持下来就成了不简单。这两个月的时间，王彬穿坏了3双鞋。

“我这把‘枪’一天要举1000多下。”北京市朝阳区远洋天地小区门口手握体温仪的老郭笑着说。疫情让遍布城镇的社区瞬间成了“第一道防线”，街道办事处、居委会、物业管理者及志愿者迅速联手在社区间布下一张密实的疫情防控网。

随着复工复产按下“快进键”，社区防控重点也随之调整。截至3月25日，北京商务楼宇复工率已经超过93%。复工复产并不意味着放松防控。之前王彬和他的团队每天挨门挨户督查防控措施，现在又加上了新的内容——帮助企业平稳有序恢复运营。“每个人都这么拼，这仗咱怎么能打不赢？”王彬说。

“疫情控制住了，我也准备回家了。”彝族小伙子曲比约格要回老家四川凉山了。这位四川省商贸学校的在校学生本来是趁寒假来北京勤工俭学的，疫情发生后，正准备回家过年的他听说北京的社区因人手紧张招募疫情志愿者，便决定留下来。他服务的社区邻近“鸟巢”，每天一边坚持上网课，一边参与量体温、送快递、登记信息等工作。“国家需要的时候我尽力了，这段经历我一辈子也忘不了。”

“这时不出力我会后悔”

最平凡的举动，往往最能打动人心：一个笑容、一句问候、一次帮扶，都是一缕阳光。

北京市朝阳区八里庄派出所的民警刘添告诉记者，这场疫情带来了许多变化——一同携手走过这段特殊的日子，人与人之间多了理解、关爱。

“我的客户都可暖心呢！”好慷家政保洁员曹永梅春节后第三次接到上门保洁的预约单。疫情发生后各小区实行封闭式管理，暂停了各种上门服务。

“如果那些保洁员长时间不能正常工作，收入肯定受影响。”张阿姨为此很担心。她特地跑到物业咨询了相关规定，得知有健康证的家政服务员可以进小区工作，她马上打电话预约服务。这让曹永梅非常感动：“有那么多好心人帮忙，再难也能熬过去。”

“这几天吃百家饭都吃胖了。”朝阳区小庄西里10号楼57岁的王大姐一周前从三亚回到北京。还没出机场她就接到所住小区居委会的电话，提示她回家后自行观察14天。“大郭姐刚给送来的香菇猪肉包子，一早还有人给送红枣银耳汤……”这一星期，院里不少热心邻居隔着门递进来自家制作的食物。“真是远亲不如近邻。有这么多人惦着，咱还有什么不能坚持的呢？”王大姐说。

“口罩开花了！”人民日报记者肖杰（化名）收到的一幅儿童画上这样写着。原来2月27日那天，肖杰看到朋友圈里有援鄂医疗队求助：“谁能帮忙搞一些3M N95-1860捐给医疗队来，三五只、三五十只均可！”这时的武汉已经不缺普通口罩了，但这种用于重症病区的专业呼吸防护口罩依然紧缺。肖杰连夜发信息求助。终于，2170只3M N95-1860口罩一周后分两批从新加坡辗转运抵武汉抗疫一线。“这时候不出力，将来自己会后悔！”肖杰说。

春风散去阴霾，万物迎来复苏。当援鄂医疗队撤离的消息传来时，一同参与众筹的同事把孩子画的一幅画送给了肖杰，那画上的口罩上开出了鲜花。

“留下过一行逆行的脚印”

“美丽的江城武汉，我们看到了你樱花盛开，也等着你康复归来。”这是人民日报社新媒体中心英文客户端记者乔外离开武汉时想说的一句话。

乔外是1月29日那天来的武汉，原本第二天给儿子过两岁生日的。“爸爸，给你！”匆忙收拾行李时小家伙儿非要把最喜欢的小挖掘机玩具塞进爸爸箱子里。于是，乔外就拎着那只装着玩具挖掘机的箱子坐上了G503次高铁，在武汉一呆就将近两个月，和伙伴们走遍了“封城”下武汉的每一个城区，忠实记录下这座英雄城市与疫情抗争的多个瞬间。武汉已经启动复工复产，乔外和他的伙伴们在这里的报道工作还在继续。他想儿子的时候就会拿出小挖掘机看看。

都说男儿有泪不轻弹，可人民网记者刘阳说他在武汉这40多天里几次泪水决堤。3月25日上午，贵州援鄂医疗队最后一批队员撤离武汉，在现场采访的刘阳忍了又忍，泪水还是又一次落了下来。“多少天大家第一次看清这些大夫护士的脸”，前来送行的当地群众仔细端详每位医疗队员的脸，沿途有人深深鞠躬致谢，居民楼上的孩子把画满爱心的画贴在窗上，一位老妈妈望着远去的大巴失声痛哭……

最后一家方舱医院的最后一批康复者出舱时刘阳也哭了。10位即将出院的康复者一定要先站在平时护士教他们唱歌的地方，放声高唱“我和我的祖国，一刻也不能分割……”唱到哽咽，唱到众人泪流满面。

每个人坚守的背后，常常是无数个家庭的执着坚守。这一个多月，远在北京的刘阳妈妈每天都通过微信看刘阳所走步数，判断他是否出去采访、安不安全。再过两天刘阳就要回北京了。“将来等儿子大了一定带他来武汉，跟他吹吹牛，告诉他‘你老爸当年曾经在武汉参加过一场伟大的战役，打过一场胜仗，还留下过一行逆行的脚印呢’！”刘阳笑着说这个计划将来一定要实施。