香港将启动第二轮防疫抗疫基金等多项措施

新华社香港3月29日电 （记者周文其）由于新冠肺炎疫情持续冲击香港经济，香港特区政府将采取包括启动第二轮防疫抗疫基金在内的多项措施，以支援陷入困境的企业和民众，减轻疫情对经济造成的负面影响。

针对近期香港新冠肺炎确诊病例增长较快的情况，特区政府已采取限制公众聚集、关闭多类场所等防疫措施。特区政府政务司司长张建宗29日在网志中表示，虽然这些措施无可避免地会打击相关行业运营，但为了防疫，需要这么做。政府将为受影响的行业提供以保障雇员为主的财政支援，为企业提供支持。

张建宗指出，特区政府在2月宣布成立的防疫抗疫基金共提供24项支援。由于多个行业正持续受到冲击，政府将启动第二轮防疫抗疫基金，制定合适方案，再次向立法会财务委员会申请拨款。

张建宗还强调，确保防疫措施有效落实，每个香港居民都责无旁贷。要有效降低病毒在社区传播的风险，最重要的是香港居民同心抗疫才能全面发挥作用。特区政府将严格执法，各界也应该配合政府的防疫工作。

特区政府财政司司长陈茂波在当日发表的网志中也表示，虽然减少人与人的接触能有效阻止病毒传播，但却会导致商业活动陷入冰封状态。然而，若不能果断采取措施遏止病毒传播，一旦疫情加速扩散，不但会危及居民的健康和生命安全，恐慌情绪的弥漫和带来的反应也会对经济及商业前景造成更深的打击。

陈茂波指出，防疫抗疫是当前的第一要务，香港居民必须合作遵从。疫情越早受控，居民的生活和商业活动便能早日恢复正常，商业信心、经济和就业市场才能早日好转。

陈茂波强调，特区政府已作出承诺，将继续支援受疫情打击和受防疫措施影响的行业，尤其是支持这些行业的打工者，并鼓励雇主与雇员共渡难关。特区政府正研究包括第二轮防疫抗疫基金在内的多项措施，以更好地支援陷入困境的行业。