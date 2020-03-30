近期，武汉117条公交线路和6条地铁线路先后恢复运营。地铁、公交是城市交通系统的重要单元，是市民出行的可靠保障。全国各地复工复产加速推进，地铁、公交须助力。

精准投放运力，满足通勤需求。各地因地制宜，推出不少好措施：有序恢复日常运营，动态调整发车间隔，逐步增加运行密度；对接企业要求，推出复工复产专线，提供个性化服务；加强客流分析调度，制定“超强运行图”、加开区间临客，降低车厢满载率……地铁、公交优化运输网络，畅通运输循环。

当然，抓好防疫仍不可松懈。消毒通风、扫码乘车、站外限流、隔位就座……行车流程管控非常必要，一定要让乘客安心乘车、放心出行。

从抗击疫情的医护专线，到助力复工的安全通道，周到细心服务的背后，是城市交通系统的高效运行，是每一个工作人员的默默付出。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 10 版）