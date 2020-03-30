防控疫情亟须加强国际科技合作

公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对

前不久，我国国家自然科学基金委员会和英国国家科研与创新署发布联合声明，将动员、协调和整合资金，共同支持两国科学界，为疫情防治提供科技保障和决策建议。这是全球科研力量团结协作、共克时艰的又一实践。

加强疫情防控科研攻关，离不开国际合作。当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并呈现蔓延态势，没有一个国家或地区能独善其身，仅靠单个国家或地区的科技力量也远远不够。公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。我国确定了新冠病毒的全基因组序列并分离得到病毒毒株，及时向全球共享，他国科研机构根据我国提供的资料，第一时间推进诊断试剂、药物、疫苗等研究，大大提高了科研效率。

人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，全球科技各有所长，优势互补才能早日实现突破。顶级学术期刊《科学》日前刊文，德国和中国科研团队联手解析新冠病毒主要蛋白酶晶体结构，有助于抑制剂研发。美国公司研发的药物瑞德西韦也在不同地区展开试验，有望支援更多国家。我国军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队研制的重组新冠疫苗近日获批进入临床试验，美国、英国、法国等国也在加紧疫苗研制。只有全球科研人员共同努力，才能在与病毒争分夺秒的赛跑中抢占先机。

当前，我国疫情防控形势持续向好，但疫情在全球出现大流行，形势依然复杂严峻，亟待进一步加强国际科技合作，早日研发出攻克新冠病毒的“科学利器”。要继续向世界传递信心和力量，在保证国家安全的前提下，共享科研数据和信息，共同研究提出应对策略，推动联合科研攻关。及时跟踪国外最新研发进展，主动寻求合作交流，争取早日推动药物、疫苗的临床试验和上市使用。

加强国际科技合作，有关部门和地方还应在政策上给予一定倾斜和扶持，为国内科研机构开展相关国际科研合作项目营造便利条件。目前，已有一些省份的科技厅对这类项目的立项审批开辟“绿色通道”，值得借鉴和鼓励。我国科研人员更要放眼长远，在生命科学、公共卫生等领域提前布局研究课题，推动国际科技合作机制进一步完善。

全球科研力量群策群力，共抗疫情，人类就一定能够打赢这场硬仗。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 19 版）