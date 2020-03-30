推广防治经验 助力复工复产

人民网武汉3月29日电 （记者韩鑫）“不仅要在交通管制情况下防控新冠肺炎，还要在维护生产生活正常秩序的情况下做好防控。”29日，国家卫健委在武汉召开疾控系统疫情防控工作座谈会，要求迅速开展武汉防治工作经验的推广工作，对全国疾控人员进行全面培训和应急演练，同时尽快研究其他国家的防控经验，使疫情防控适应复工复产复学的新形势。

针对传染病防控的三原则，目前已经形成了特色鲜明的中国防控方案，可概括为“345”——

把好社区防控、发热门诊、面对面流调“三道防线”；把握好2小时、12小时、24小时“三个时限”；抓好重点地区、重点场所、重点人群防控“三个重点”；落实早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”防控措施；管好确诊、疑似、发热、密接“四类人员”，做到应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔“四应四尽”。落实“五包一”社区防控责任制；发放“五个一”工具包；做到排查、管控、督导、宣教、关爱“五个到位”等。

疫情发生以来，国家卫健委分7批选派近千名疾控和公共卫生人员，组成36支防疫队驰援湖北。近两个月来，在社区防控方面，积极参与武汉市两轮集中拉网式大排查，深入13个区，对258个街道、485个社区、116家社区卫生服务中心（站）进行蹲点巡查，共排查出6326名确诊和疑似患者。

在核酸检测方面，建立200多支采样队，巡回培训2.2万人，保证检测水平同质化标准化，使湖北省核酸检测能力从每天300人份提高到3.5万人份，反馈结果时间从6天缩短到4—6小时，迅速消化了积压的疑似病例。

在心理救援方面，430名援鄂精神卫生和心理健康专业人员组建心理救援队，自疫情发生以来，共提供3.64万人次心理干预，指导开发的心理支持平台已提供服务近3.13万人次。医疗卫生机构心理援助热线已服务2.07万人次。下一步将对病亡者家属、治愈患者及其家属等重点人群进行干预，努力维护广大公众的精神健康。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 02 版）